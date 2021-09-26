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Серединное Новолуние осени: Что можно и нельзя делать 6 октября 2021 года по лунному календарю

1:00:599/26/2021Фото: pixabay.com
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На новую луну лучше не делать ничего важного, не начинать ничего нового.

Посылая хорошую энергию на новолуние, то она к вам обязательно вернется к вам в другой форме на протяжении всего лунного цикла

Следующее новолуние наступит 6 октября в воздушном знаке Весов, и это даст всем знакам зодиака шанс начать гармоничное новое начало в своей жизни. Первое осеннее новолуние - это время для того, чтобы найти баланс и наладить связи с другими, чтобы выяснить, как можно достичь наших целей в эти последние месяцы года. Но стоит отметить, что ретроградный Меркурий может путать некоторые сигналы, дипломатичная и ориентированная на партнерские отношения энергия Весов делает это лунное время лучшим временем для любви и романтики или для того, чтобы начать новую страницу в отношениях.

Что делать в Новолуние

Поэтому, посылая хорошую энергию на новолуние, то она к вам обязательно вернется к вам в другой форме на протяжении всего лунного цикла. Чтобы сделать это быстрее, можно попробовать визуализировать яркий, поддерживающий, исцеляющий свет и посылать его близкому человеку, нескольким близким или по всей поверхности планеты всем людям, животным и растениям. Или вы также можете послать хорошую энергию в новолуние, пожертвовав на дело, о котором вы заботитесь, позвонив другу или совершив случайный акт доброты.

Что не делать в Новолуние

На новую луну лучше не делать ничего важного, не начинать ничего нового. Это особенно верно для тех случаев, в которых человеческий фактор играет важную роль. Помните, что все люди сейчас слабее и более эмоциональны, чем в другие лунные дни.

В Новолуние не следует думать негативно. Этот день новолуния десятикратно умножит вашу силу мысли, так что все, о чем вы думаете, может скоро сбыться.

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