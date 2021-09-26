Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
25.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Бесплатные яблоки и ягоды: почему при сборе так важно правило 10 метров

7:00:529/25/2021Фото: pxfuel.com
0

Как правило, вы должны тщательно мыть все собранные фрукты перед их употреблением и проверять их на наличие плесени и личинок.

ягода
В городе плоды должны расти вдали от выхлопных газов

Ягоды, которые растут на людях, разрешено есть всем. То же касается яблок, груш и других фруктов. В городе плоды должны расти вдали от выхлопных газов, но в целом вы всегда должны уточнять, что вы не помогаете себе частное дерево.

Яблоки, черника или крыжовник: если у вас есть проблемы со здоровьем из-за фруктов, которые вы собрали самостоятельно на дорогах общего пользования или в парках, можете не сомневаться. Городские фрукты не имеют более высокого уровня загрязнения тяжелыми металлами, чем фрукты из супермаркета, - утверждает Центр потребителей Северного Рейна-Вестфалии, пишет focus.de.

Однако лучше для трав и ягод, если они будут расти не менее чем в десяти метрах от городского движения. Как правило, вы должны тщательно мыть все собранные фрукты перед их употреблением и проверять их на наличие плесени и личинок.

С юридической точки зрения ничто не говорит против сбора свободно доступных фруктов на государственной земле. Это закреплено в Федеральном законе об охране природы. Но сначала вы должны убедиться, что никакие права собственности на самом деле не нарушены, советуют защитники прав потребителей. Если сомневаетесь, спросите в офисе зеленых насаждений. Онлайн-платформа Mundraub также предоставляет рекомендации .

Однако: в Германии есть миллионы фруктовых деревьев, приносящих восхитительные плоды, и далеко не все из них находятся в частной собственности. Интерактивная карта ограбления рта объясняет, где их можно найти . Здесь вы найдете фруктовые деревья, кустарники и травы, растущие в дикой природе, где вы можете помочь себе с полным спокойствием.

Карта зависит от радости участия пользователей. Сообщество уже вошло в десять тысяч сайтов в Германии. Если вы увеличите масштаб местности с помощью карты, вы сможете точно увидеть, что это за растение, с помощью пиктограммы.

Карта ограбления рта различает фруктовые деревья, кусты, травы и орехи. Щелчок по соответствующему месту открывает краткое описание, часто с фотографиями.

Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
За кулисами конкурса красоты: жуткие снимки
vsenovosti.net
Уникальные исторические фото, которые вы должны увидеть
Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Стандарты мужской и женской красоты в разных странах, 40 фото
Ведущего Первого канала попытались убить прямо на съемках
Признаки хорошего любовника: их всего 4
В Турции разбился российский самолет: погибли все на борту
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Красавицы прошлого века: при их виде мужчины теряли голову
Девушки с красивой фигурой фотографии
На 51-м году жизни умер известный актер и телеведущий
50 чудных зверушек, у которых случился «сдвиг по фазе»
Когда фотохудожник - юморист, тогда и от коллажа все в восторге
Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Байден отказал Зеленскому: что произошло в Вашингтоне
30 снимков Мэрилин Монро, которые и мужчин в краску бросают
огороддачасоветысадфруктыягодына дорогах общего пользованияправа собственностиинтерактивная картаMundraub
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Собираете ягоды и яблоки вдоль дорог?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
За кулисами конкурса красоты: жуткие снимки
vsenovosti.net

Последние новости

Бесплатные яблоки и ягоды: почему при сборе так важно правило 10 метров
7:00:52 9/25/2021
Бесплатные яблоки и ягоды: почему при сборе так важно правило 10 метров
Третью вакцину от коронавируса будут массово ставить в США: сначала миллионам пожилых американцев
6:30:17 9/25/2021
Третью вакцину от коронавируса будут массово ставить в США: сначала миллионам пожилых американцев
Неожиданный цвет года 2022 года: им стал "вечнозеленый туман"
6:00:20 9/25/2021
Неожиданный цвет года 2022 года: им стал "вечнозеленый туман"
Охотник нашел останки человека, пропавшего без вести 53 года назад
5:30:39 9/25/2021
Охотник нашел останки человека, пропавшего без вести 53 года назад
День матери 2021: Происхождение и значение слова Мама – как поздравить любимого и самого родного человека
4:00:23 9/25/2021
День матери 2021: Происхождение и значение слова Мама – как поздравить любимого и самого родного человека
С Днем встреч со старыми друзьями: прикольные открыточки и душевные слова на 26 сентября
3:41:45 9/25/2021
С Днем встреч со старыми друзьями: прикольные открыточки и душевные слова на 26 сентября
5 октября – День учителя: Важные традиции в России в прекрасный праздник учителей
3:00:31 9/25/2021
5 октября – День учителя: Важные традиции в России в прекрасный праздник учителей
Полный календарь красоты на октябрь 2021 года: Ногти, волосы, депиляция
2:00:40 9/25/2021
Полный календарь красоты на октябрь 2021 года: Ногти, волосы, депиляция
Покровская и Дмитриевская родительские субботы 2021: Даты поминальных дней, традиции и самая важная молитва за упокой души
1:00:25 9/25/2021
Покровская и Дмитриевская родительские субботы 2021: Даты поминальных дней, традиции и самая важная молитва за упокой души
26 сентября – День машиностроителя: открытки и душевные поздравления для людей серьезной профессии
12:45:14 9/25/2021
26 сентября – День машиностроителя: открытки и душевные поздравления для людей серьезной профессии