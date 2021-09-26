Бесплатные яблоки и ягоды: почему при сборе так важно правило 10 метров

Ягоды, которые растут на людях, разрешено есть всем. То же касается яблок, груш и других фруктов. В городе плоды должны расти вдали от выхлопных газов, но в целом вы всегда должны уточнять, что вы не помогаете себе частное дерево.
Яблоки, черника или крыжовник: если у вас есть проблемы со здоровьем из-за фруктов, которые вы собрали самостоятельно на дорогах общего пользования или в парках, можете не сомневаться. Городские фрукты не имеют более высокого уровня загрязнения тяжелыми металлами, чем фрукты из супермаркета, - утверждает Центр потребителей Северного Рейна-Вестфалии, пишет focus.de.
Однако лучше для трав и ягод, если они будут расти не менее чем в десяти метрах от городского движения. Как правило, вы должны тщательно мыть все собранные фрукты перед их употреблением и проверять их на наличие плесени и личинок.
С юридической точки зрения ничто не говорит против сбора свободно доступных фруктов на государственной земле. Это закреплено в Федеральном законе об охране природы. Но сначала вы должны убедиться, что никакие права собственности на самом деле не нарушены, советуют защитники прав потребителей. Если сомневаетесь, спросите в офисе зеленых насаждений. Онлайн-платформа Mundraub также предоставляет рекомендации .
Однако: в Германии есть миллионы фруктовых деревьев, приносящих восхитительные плоды, и далеко не все из них находятся в частной собственности. Интерактивная карта ограбления рта объясняет, где их можно найти . Здесь вы найдете фруктовые деревья, кустарники и травы, растущие в дикой природе, где вы можете помочь себе с полным спокойствием.
Карта зависит от радости участия пользователей. Сообщество уже вошло в десять тысяч сайтов в Германии. Если вы увеличите масштаб местности с помощью карты, вы сможете точно увидеть, что это за растение, с помощью пиктограммы.
Карта ограбления рта различает фруктовые деревья, кусты, травы и орехи. Щелчок по соответствующему месту открывает краткое описание, часто с фотографиями.