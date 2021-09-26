Охотник нашел останки человека, пропавшего без вести 53 года назад

Раймонд Джонс пропал без вести 7 сентября 1968 года.
Охотник из Айдахо, который искал короткий путь, вместо этого нашел останки другого охотника, который пропал без вести 53 года, пишет foxnews.com.
Раймонду Джонсу было 39 лет, когда его в последний раз видели 7 сентября 1968 года, когда он охотился с луком на горных козлов в округе Лемхи в центральном Айдахо, сообщает EastIdahoNews.com. Поиски не увенчались успехом, и останки Джонса не находили до пятницы, когда на них наткнулся другой охотник с луком.
Охотник позвонил в офис шерифа округа Лемхи, чтобы сообщить о находке. Он был в том же районе, где исчез Джонс полвека назад.
«Охотник искал кратчайший путь из одного района охоты в другой, когда он нашел человеческие останки, а затем связался с офисом шерифа», - сказал шериф Стив Пеннер. «Из-за недостатка дневного света и пересеченной местности восстановительные работы начались утром 18-го».
Заместители шерифа нашли часть бумажника Джонса, внутри которого все еще оставалось его удостоверение личности. Члены семьи Джонса все еще живы, и с ними связались, сказал Пеннер.
В статье Associated Press от 15 сентября 1968 года подробно описывается исчезновение Джонса и последующий поиск.
«В лагере были и другие охотники, но когда он исчез, он был один, - сказал Пеннер.
На следующий день после исчезновения Джонса был начат поиск, в том числе более 70 человек и авиастроение. Работа была временно приостановлена из-за суровой снежной погоды, но позже возобновилась после того, как на близлежащем хребте были обнаружены следы. Тем не менее, поиски в конечном итоге не увенчались успехом, в результате чего тело Джонса до сих пор не обнаружено.
«Это довольно дико, не так ли? У вас есть другой лук-охотник, который ищет путь, который наткнулся на лук-охотника 53 года назад, - сказал Пеннер.