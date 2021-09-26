Календарь зачатия мальчика и девочки в октябре и ноябре 2021 года: благоприятные даты и когда воздержаться

Если вас волнует, когда лучше родиться ребенку ребенка, то к беременности следует подходить более ответственно. На протяжении многих веков создавались различные приметы и календари, которые с определенной вероятностью могут обещать рождение мальчика или девочки в нужное время. Но имейте в виду, что все относительно, поэтому полагаться только на календарь не стоит.
Календарем зачатия пользуются и по сей день. Конечно, она не осталась чистой, но принцип остается тем же самым. Об этом модифицированном методе говорят многие гинекологи, если вы спросите их о планировании ребенка.
Прежде чем вы начнете планировать зачатие ребенка, разберитесь со своим циклом. В норме он длится 28 дней, овуляция наступает на 14-й день. В этом случае для определения благоприятных дней нет никаких препятствий, но рассчитать календарь зачатия можно на любом цикле.
Даты для зачатия в октябре
мальчика: 1-2, 7, 10-11, 14-15, 19, 23-25, 28-30 октября.
девочки: 3-5, 8-9, 12-13, 16-18, 21-22, 26-27, 31 октября.
Даты для зачатия в ноябре
мальчика: 2-3, 6-7, 10-11, 15-16, 20-21, 25-26, 29-30 ноября.
девочки: 1, 4, 8-9, 12-14, 17-18, 22-24, 27-28 ноября.