Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
26.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Когда бывает Кровавая или Красная Луна? Даты кровавой луны в 2021 и 2022 годах

4:00:309/26/2021Фото: pixabay.com
0

Во время лунного затмения луна кажется красной, потому что она проходит через тень Земли.

Во время лунного затмения луна кажется красной

Полное лунное затмение 16 мая 2022 года — первое из двух полных лунных затмений в 2022 году. Второе полное лунное затмение 2022 года произойдет 8 ноября.

Что такое Кровавая Луна?

Кровавая луна происходит, когда луна Земли находится в полном лунном затмении.

Во время лунного затмения луна кажется красной, потому что она проходит через тень Земли. Когда луна находится низко в небе, она также может принимать красноватый оттенок. Также вызывает красную луну, - присутствие в воздухе какой-то микрочастицы. Это может произойти после извержения вулкана или лесного пожара.

В каждом из этих обстоятельств Луна кажется красной, потому что она отражает красный свет, который был отфильтрован через атмосферу Земли. Когда свет попадает в атмосферу, он рассеивается. Свет на синем конце спектра легко рассеивается.

Что такое Лунное затмение?

Во время лунного затмения полная луна переходит в Земную тень. Когда это происходит, Земля находится непосредственно между Луной и Солнцем, и солнечные лучи не могут напрямую достичь поверхности Луны. Однако преломленный красный свет в атмосфере Земли способен отражаться от поверхности Луны, в результате чего луна выглядит оранжевой или красной. Поэтому из-за своего красноватого цвета полное лунное затмение называют кровавой луной или красной луной.

В Полнолуния традиционно случается бессонница, для кого-то это явление связано безумием, вот откуда появились слова "лунатизм" и "лунатик". Также многие связывают это время с различными магическими явлениями, такими как ликантропия. Психологи, однако, не находят убедительных доказательств влияния на поведение человека во время полнолуния. Они считают, что исследования, как правило, не согласуются, причем некоторые показывают положительный эффект, а другие-отрицательный.

Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
Уникальные исторические фото, которые вы должны увидеть
Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
За кулисами конкурса красоты: жуткие снимки
vsenovosti.net
Ведущего Первого канала попытались убить прямо на съемках
Девушки с красивой фигурой фотографии
На 51-м году жизни умер известный актер и телеведущий
В Турции разбился российский самолет: погибли все на борту
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Стандарты мужской и женской красоты в разных странах, 40 фото
Красавицы прошлого века: при их виде мужчины теряли голову
50 чудных зверушек, у которых случился «сдвиг по фазе»
30 снимков Мэрилин Монро, которые и мужчин в краску бросают
Анекдот Вассермана про блондинок: хохочет вся страна
Уже не молодухи, а фору всем дадут: знаменитости за 40
vsenovosti.net
Байден отказал Зеленскому: что произошло в Вашингтоне
кровавая Луналунное затмениеполнолуние
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как относитесь к полнолунию?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
Не для слабаков: как выглядели наложницы гарема
vsenovosti.net

Последние новости

Когда бывает Кровавая или Красная Луна? Даты кровавой луны в 2021 и 2022 годах
4:00:30 9/26/2021
Когда бывает Кровавая или Красная Луна? Даты кровавой луны в 2021 и 2022 годах
Завещание принца Филиппа держится в секрете: его не опубликуют 90 лет
3:02:44 9/26/2021
Завещание принца Филиппа держится в секрете: его не опубликуют 90 лет
Календарь зачатия мальчика и девочки в октябре и ноябре 2021 года: благоприятные даты и когда воздержаться
3:00:41 9/26/2021
Календарь зачатия мальчика и девочки в октябре и ноябре 2021 года: благоприятные даты и когда воздержаться
«Люди думают, что я его мама»: женщина рассказала историю о любви и помолвке с парнем на 15 лет ее моложе
2:58:25 9/26/2021
«Люди думают, что я его мама»: женщина рассказала историю о любви и помолвке с парнем на 15 лет ее моложе
Аллигатор застрял в ливневой канализации: полицейский из Флориды сделал селфи на фоне улыбающегося крокодила
2:48:04 9/26/2021
Аллигатор застрял в ливневой канализации: полицейский из Флориды сделал селфи на фоне улыбающегося крокодила
Вакцинация снижает устойчивость к противомикробным препаратам
2:44:13 9/26/2021
Вакцинация снижает устойчивость к противомикробным препаратам
Астрологи назвали прирожденных лидеров и великих начальников среди знаков зодиака
2:36:14 9/26/2021
Астрологи назвали прирожденных лидеров и великих начальников среди знаков зодиака
Красивые женские и мужские имена для октябрьских детей
2:00:21 9/26/2021
Красивые женские и мужские имена для октябрьских детей
Серединное Новолуние осени: Что можно и нельзя делать 6 октября 2021 года по лунному календарю
1:00:59 9/26/2021
Серединное Новолуние осени: Что можно и нельзя делать 6 октября 2021 года по лунному календарю
Воздвижение Креста Господня: уникальные картиники и слова для каждого верующего из глубины души
12:45:18 9/26/2021
Воздвижение Креста Господня: уникальные картиники и слова для каждого верующего из глубины души