Когда бывает Кровавая или Красная Луна? Даты кровавой луны в 2021 и 2022 годах

Полное лунное затмение 16 мая 2022 года — первое из двух полных лунных затмений в 2022 году. Второе полное лунное затмение 2022 года произойдет 8 ноября.
Что такое Кровавая Луна?
Кровавая луна происходит, когда луна Земли находится в полном лунном затмении.
Во время лунного затмения луна кажется красной, потому что она проходит через тень Земли. Когда луна находится низко в небе, она также может принимать красноватый оттенок. Также вызывает красную луну, - присутствие в воздухе какой-то микрочастицы. Это может произойти после извержения вулкана или лесного пожара.
В каждом из этих обстоятельств Луна кажется красной, потому что она отражает красный свет, который был отфильтрован через атмосферу Земли. Когда свет попадает в атмосферу, он рассеивается. Свет на синем конце спектра легко рассеивается.
Что такое Лунное затмение?
Во время лунного затмения полная луна переходит в Земную тень. Когда это происходит, Земля находится непосредственно между Луной и Солнцем, и солнечные лучи не могут напрямую достичь поверхности Луны. Однако преломленный красный свет в атмосфере Земли способен отражаться от поверхности Луны, в результате чего луна выглядит оранжевой или красной. Поэтому из-за своего красноватого цвета полное лунное затмение называют кровавой луной или красной луной.
В Полнолуния традиционно случается бессонница, для кого-то это явление связано безумием, вот откуда появились слова "лунатизм" и "лунатик". Также многие связывают это время с различными магическими явлениями, такими как ликантропия. Психологи, однако, не находят убедительных доказательств влияния на поведение человека во время полнолуния. Они считают, что исследования, как правило, не согласуются, причем некоторые показывают положительный эффект, а другие-отрицательный.