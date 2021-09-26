Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
26.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 26 сентября 2021 в России и мире

12:20:479/26/2021Фото: pixabay.com
0

Все праздники и важные памятные даты России и мира на 26 сентября 2021 года.

26 сентября - День тигра на Дальнем Востоке

• День просящихся рюмок
• День встречи со старыми друзьями
• День машиностроителя
• Всемирный день контрацепции (World Contraception Day)
• День тигра на Дальнем Востоке
• Всемирный день рек (World Rivers Day)
• День рождения граммофона
• Международный день глухих (International Deaf Day)
• Всемирный день здоровья окружающей среды (World Environmental Health Day)
• Праздник иконы Божией Матери Дубовичская
• Всемирный день сетчатки (World Retina Day)
• Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия (International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons)
• Европейский день языков (European Day of Languages)
• День предпринимателя в Якутии
• День памяти священномученика Корнилия сотника
• День пельменей (National Dumpling Day) - США
• День дочерей (Daughter`s Day) - Индия
• День донора крови - Кыргызстан
• День машиностроителя - Украина
• День труда - Казахстан
• День американских блинов (National Pancake Day) - США
• День матери Золотой звезды (Gold Star Mother`s Day) - США
• День Сентябрьской революции (September Revolution Day) - Йемен
• День национального флага (Dia de la Bandera Nacional) - Эквадор
• День борьбы с мезотелиомой (National Mesothelioma Awareness Day) - США
• День Джонни Эпплсида (Johnny Appleseed Day) - США
• День флоридского лаймового пирога (National Key Lime Pie Day) - США
• День паломничества в Тубу (Magal de Touba) - Сенегал
• День лучшего завтрака (Better Breakfast Day) - США
• День ситуационной осведомлённости (National Situational Awareness Day) - США
• День дровосека (Lumberjack Day) - США
• День косатки Шаму (National Shamu the Whale Day) - США
• День специалиста по человеческим ресурсам (Human Resource Professional Day) - США
• День памяти Соломона Бандаранаике (Bandaranaike Memorial) - Шри-Ланка
• День комплаенс-офицера (National Compliance Officer Day) - США
• День турецкого языка (Turkish Language Day) - Турция
• Именины у Ильи, Николая, Леонтия, Лукьяна, Петра, Юлиана, Александра
• Корнилов день (Корнильё)

Важные события
• 26 сентября 1896 года основано Московское инженерное училище ведомства путей сообщения
• 26 сентября 1920 года основана военно-воздушная инженерная академия имени Н. Е. Жуковского
• 26 сентября 1995 года Украина принята в Совет Европы
• 26 сентября 2008 года в Монголии открыта огромная конная статуя Чингисхана

Источник: https://kakoysegodnyaprazdnik.ru

Вот что значит отказало чувство меры: Сеть ржет уже который день
На советских пляжах разное творилось: фото крупным планом
Массовый бунт в Белоруссии: что происходит
Такого зрелища вы давно не видели: вон как провинция рулит
vsenovosti.net
Эти фото выбрали среди тысяч: зато теперь хохочет вся Сеть
vsenovosti.net
Смешные фото детей, которым не по нраву прибавление в семействе
30 самых страшных существ на планете
Фото самых роскошных красоток Франции
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Симоньян объяснила отказ выходить замуж за Кеосаяна
Пляжные снимки из Советского Союза: вот это девчонки отрывались
В истории не было женщин свободней: они творили, что хотели
Трагедия в Москве: братья убили жениха на свадьбе
Скрытый признак скорой смерти: не игнорируйте его
Не для слабаков: как выглядели наложницы гарема
vsenovosti.net
Трагедия в столице: взрыв автобуса убил 20 солдат
"Вернуть Крым": крымские татары резко ответили Зеленскому
праздникикакой сегодня праздникважные событиякакой сегодня день
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
Загадочная смерть 6 генералов за 10 дней: раскрыты причины
За кулисами конкурса красоты: жуткие снимки
vsenovosti.net
Скандал в РФ: что устроили мусульманки на пляже

Последние новости

Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 26 сентября 2021 в России и мире
12:20:47 9/26/2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 26 сентября 2021 в России и мире
БердскПогода в Бердске 26 сентября 2021 года: как раньше проводили Корнилов день?
11:30:16 9/25/2021
Погода в Бердске 26 сентября 2021 года: как раньше проводили Корнилов день?
Состояние Шона Коннери: величайший агент 007 Джеймса Бонда имел многомиллионное состояние
11:00:23 9/25/2021
Состояние Шона Коннери: величайший агент 007 Джеймса Бонда имел многомиллионное состояние
Поздравления с Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия на 26 сентября: мир лучше любой войны!
10:47:50 9/25/2021
Поздравления с Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия на 26 сентября: мир лучше любой войны!
Почему бросившие курить едят самую вредную пищу: исследование об никотиновой абстиненции
10:00:09 9/25/2021
Почему бросившие курить едят самую вредную пищу: исследование об никотиновой абстиненции
День матери 2021: Происхождение и значение слова Мама – как поздравить любимого и самого родного человека
4:00:23 9/25/2021
День матери 2021: Происхождение и значение слова Мама – как поздравить любимого и самого родного человека
С Днем встреч со старыми друзьями: прикольные открыточки и душевные слова на 26 сентября
3:41:45 9/25/2021
С Днем встреч со старыми друзьями: прикольные открыточки и душевные слова на 26 сентября
5 октября – День учителя: Важные традиции в России в прекрасный праздник учителей
3:00:31 9/25/2021
5 октября – День учителя: Важные традиции в России в прекрасный праздник учителей
Полный календарь красоты на октябрь 2021 года: Ногти, волосы, депиляция
2:00:40 9/25/2021
Полный календарь красоты на октябрь 2021 года: Ногти, волосы, депиляция
Покровская и Дмитриевская родительские субботы 2021: Даты поминальных дней, традиции и самая важная молитва за упокой души
1:00:25 9/25/2021
Покровская и Дмитриевская родительские субботы 2021: Даты поминальных дней, традиции и самая важная молитва за упокой души