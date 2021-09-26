Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 26 сентября 2021 в России и мире

• День просящихся рюмок
• День встречи со старыми друзьями
• День машиностроителя
• Всемирный день контрацепции (World Contraception Day)
• День тигра на Дальнем Востоке
• Всемирный день рек (World Rivers Day)
• День рождения граммофона
• Международный день глухих (International Deaf Day)
• Всемирный день здоровья окружающей среды (World Environmental Health Day)
• Праздник иконы Божией Матери Дубовичская
• Всемирный день сетчатки (World Retina Day)
• Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия (International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons)
• Европейский день языков (European Day of Languages)
• День предпринимателя в Якутии
• День памяти священномученика Корнилия сотника
• День пельменей (National Dumpling Day) - США
• День дочерей (Daughter`s Day) - Индия
• День донора крови - Кыргызстан
• День машиностроителя - Украина
• День труда - Казахстан
• День американских блинов (National Pancake Day) - США
• День матери Золотой звезды (Gold Star Mother`s Day) - США
• День Сентябрьской революции (September Revolution Day) - Йемен
• День национального флага (Dia de la Bandera Nacional) - Эквадор
• День борьбы с мезотелиомой (National Mesothelioma Awareness Day) - США
• День Джонни Эпплсида (Johnny Appleseed Day) - США
• День флоридского лаймового пирога (National Key Lime Pie Day) - США
• День паломничества в Тубу (Magal de Touba) - Сенегал
• День лучшего завтрака (Better Breakfast Day) - США
• День ситуационной осведомлённости (National Situational Awareness Day) - США
• День дровосека (Lumberjack Day) - США
• День косатки Шаму (National Shamu the Whale Day) - США
• День специалиста по человеческим ресурсам (Human Resource Professional Day) - США
• День памяти Соломона Бандаранаике (Bandaranaike Memorial) - Шри-Ланка
• День комплаенс-офицера (National Compliance Officer Day) - США
• День турецкого языка (Turkish Language Day) - Турция
• Именины у Ильи, Николая, Леонтия, Лукьяна, Петра, Юлиана, Александра
• Корнилов день (Корнильё)
Важные события
• 26 сентября 1896 года основано Московское инженерное училище ведомства путей сообщения
• 26 сентября 1920 года основана военно-воздушная инженерная академия имени Н. Е. Жуковского
• 26 сентября 1995 года Украина принята в Совет Европы
• 26 сентября 2008 года в Монголии открыта огромная конная статуя Чингисхана
Источник: https://kakoysegodnyaprazdnik.ru