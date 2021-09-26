Какой сегодня церковный праздник 26 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 26 сентября 2021
Память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме (Воскресение словущее)
Предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня
Священномученика Корнилия Сотника, епископа
Народные праздники и приметы
Корнилье
В эту дату чтут память священномученика Корнилия Сотника.
На эту пору приходится разгар сбора корнеплодов: моркови, брюквы, картофеля, редьки, свеклы. Из собранных овощей готовят разнообразные блюда, любимыми из которых являются салаты и борщи.
В этот день традиционно сажают новые саженцы яблонь и смородины.
Если сосна и ель опустили ветки, то скоро пойдет дождь.
Приметы
- Ветер поменял направление с восточного на западное – к скорому дождю.
- Если рано с осени куры начнут линять, то зима будет теплая.
- Когда куры начинают линять с головы, готовься к суровой зиме.
- В канавах на воде возникли пузырьки и слышно бульканье – к непогоде.
- Если к Корнильеву дню все грачи улетят на юг – скоро пойдет снег.
- Ветер поменял направление с восточного на западное – к скорому дождю.
- Если рано с осени куры начнут линять, то зима будет теплая.
- Когда куры начинают линять с головы, готовься к суровой зиме.
- В канавах на воде возникли пузырьки и слышно бульканье – к непогоде.
- Если к Корнильеву дню все грачи улетят на юг – скоро пойдет снег.
Источник: my-calend.ru