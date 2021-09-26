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Какой сегодня церковный праздник 26 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

11:20:529/25/2021Фото: pixabay.com
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На эту пору приходится разгар сбора корнеплодов: моркови, брюквы, картофеля, редьки, свеклы.

Ветер поменял направление с восточного на западное – к скорому дождю

Православные праздники 26 сентября 2021

Память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме (Воскресение словущее)
Предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня
Священномученика Корнилия Сотника, епископа

Народные праздники и приметы

Корнилье
В эту дату чтут память священномученика Корнилия Сотника.

На эту пору приходится разгар сбора корнеплодов: моркови, брюквы, картофеля, редьки, свеклы. Из собранных овощей готовят разнообразные блюда, любимыми из которых являются салаты и борщи.

В этот день традиционно сажают новые саженцы яблонь и смородины.

Если сосна и ель опустили ветки, то скоро пойдет дождь.

Приметы

  • Ветер поменял направление с восточного на западное – к скорому дождю.
  • Если рано с осени куры начнут линять, то зима будет теплая.
  • Когда куры начинают линять с головы, готовься к суровой зиме.
  • В канавах на воде возникли пузырьки и слышно бульканье – к непогоде.
  • Если к Корнильеву дню все грачи улетят на юг – скоро пойдет снег.
Приметы

  • Ветер поменял направление с восточного на западное – к скорому дождю.

  • Если рано с осени куры начнут линять, то зима будет теплая.

  • Когда куры начинают линять с головы, готовься к суровой зиме.

  • В канавах на воде возникли пузырьки и слышно бульканье – к непогоде.

  • Если к Корнильеву дню все грачи улетят на юг – скоро пойдет снег.


Источник: my-calend.ru

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