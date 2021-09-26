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Вакцинация снижает устойчивость к противомикробным препаратам

2:44:139/26/2021Фото: pixnio.com
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Пневмококковые заболевания - от инфекций внутреннего уха до пневмонии и менингита - являются ведущей причиной смерти детей в возрасте до пяти лет во всем мире.

вакцинация, женщины
Вакцинация снижает устойчивость к противомикробным препаратам

Новая компьютерная модель демонстрирует, что вакцинация оказывает воздействие далеко не только на предотвращение болезней и смерти: они также могут замедлять распространение устойчивости к противомикробным препаратам.

Пневмококковые заболевания - от инфекций внутреннего уха до пневмонии и менингита - являются ведущей причиной смерти детей в возрасте до пяти лет во всем мире. Несмотря на то, что существуют эффективные вакцины против пневмококковых заболеваний, доступ к ним по-прежнему является проблемой для групп населения в странах с низким и некоторыми средними доходами. Устойчивость к противомикробным препаратам к антибиотикам, обычно используемым для лечения этих инфекций, становится все более серьезной проблемой, пишет medicalxpress.com.

«Мы хотели смоделировать ценность вакцинации - не только для того, чтобы показать, что вакцинация снижает смертность или инвалидность от этих болезней, но и для количественной оценки того, может ли вакцинация снизить устойчивость к противомикробным препаратам», - говорит Эндрю Стрингер, доцент кафедры ветеринарии и глобального здравоохранения в Северной Каролине. Состояние.

В недавно опубликованном исследовании Vaccine, NC State и UNC-Chapel Hill исследователи создали компьютерную модель, которая изучила, как вакцинация против пневмококковой инфекции влияет на результаты общественного здравоохранения, а также на более широкие экономические последствия.

Модель, получившая название DREAMR (динамическое представление экономики устойчивости к противомикробным препаратам), состоит из двух компонентов: бактериального компонента, который может моделировать накопление устойчивости к противомикробным препаратам (УПП) на основе факторов, включая воздействие антибиотиков; и человеческий компонент, который может моделировать переменные, включая охват вакцинацией, заболеваемость, обращение за помощью, использование антибиотиков, результаты для здоровья и затраты.

«Мы использовали DREAMR, чтобы изучить влияние пневмококковой вакцины на УПП в Эфиопии», - говорит Стрингер. «На Эфиопию ежегодно приходится 2% случаев пневмококковой инфекции в мире, и она входит в пятерку стран с наибольшим количеством смертей среди детей в возрасте до пяти лет. Они начали вакцинацию против пневмококковой инфекции в 2011 году и к 2017 году охватили 68%».

DREAMR смоделировал влияние вакцинации против пневмококка в Эфиопии на изменения устойчивости к антибиотикам против амоксициллина и цефтриаксона, неудачи лечения, затраты на лечение и снижение производительности в период с 2011 по 2017 год и с 2018 по 2022 год. В течение последнего периода исследователи рассматривали охват иммунизацией как остается стабильным на текущем уровне 68% по сравнению с увеличением охвата до 85%.

Согласно модели, если Эфиопия сохранит охват пневмококковой конъюгированной вакциной (ПКВ) на уровне 68% в период с 2018 по 2022 год, это остановит рост устойчивости к антибиотикам на 9,05% для амоксициллина и 0,56% для цефтриаксона. Если бы Эфиопия достигла 85% охвата ПКВ, это число увеличилось бы до 17,81% для амоксициллина и 0,95% для цефтриаксона.

Кроме того, модель показала, что вакцинация от пневмококка может снизить долю неудачных попыток лечения антибиотиками на 13,16–16,72% и случаев смерти от УПП на 26,57–48,27% в Эфиопии в период с 2018 по 2022 год.

Наконец, модель продемонстрировала четкие экономические последствия вакцинации: нынешний уровень охвата вакциной вакциной на 68% принесет экономике Эфиопии дополнительную экономию средств, связанных с УПП, на 7,67 млн ​​долларов в год, которая может составить 11,43 млн долларов, если охват вакциной вакциной увеличится до 85% к 2022 году.

«Эта модель показывает, что вакцинация не только увеличивает выживаемость, но и оказывает экономическое влияние», - говорит Стрингер. «Но, увеличивая масштабы вакцинации, мы можем действительно повлиять на УПП, что особенно важно в глобальных условиях, где« чужая проблема »может очень быстро стать нашей».

«Это исследование показывает, что вакцинация может способствовать защите эффективности существующих лекарств», - говорит Сатико Одзава, доцент фармацевтической школы им. Эшелмана в UNC-Chapel Hill и автор-корреспондент. «Такие более широкие преимущества вакцинации важно признать, чтобы обеспечить адекватное финансирование программ вакцинации на благо общества».

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