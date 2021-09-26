«Люди думают, что я его мама»: женщина рассказала историю о любви и помолвке с парнем на 15 лет ее моложе

Пожилых женщин часто привлекают молодые мужчины из-за их внешнего вида, энергичного образа жизни или просто потому, что они более «веселые». Женщина, которая теперь помолвлена с мужчиной на 15 лет моложе, поделилась своим волнующим опытом. Но каково это на самом деле?
Возрастные отношения стали более свободными, чем когда-либо, но, хотя мужчине, встречающемуся с молодой женщиной, часто аплодируют, пожилые женщины, встречающиеся с более молодыми мужчинами, по-прежнему вызывают удивление и их называют «хищницами». Келли начала встречаться с более молодыми мужчинами, когда поняла, что это намного веселее, пишет express.co.uk.
«Я была замужем 19 лет и развелась в 2016 году. Через шесть недель после окончательного развода я попала в аварию, которая изменила мою жизнь. Поэтому в то время я чувствовала себя сломленной во всех отношениях: физически, эмоционально, умственно и духовно. После развода я сразу же начала встречаться, но не в надежде найти партнера. Я встречалась с более молодыми мужчинами для повышения эго», - призналась Келли.
«Это был нездоровый способ справиться с эмоциональным и психическим ущербом, с которым я столкнулась в результате отношений, но это было то, что я сделала. Я также признаю, что это было весело.
«Молодые люди хотели выйти и заняться чем-то. Я пробовала все, чего раньше не делал: диск-гольф, армрестлинг, турниры по покеру и многое другое.
«Это был взрыв. Но он также был пуст и через короткое время стал не приносить удовлетворения», - объяснила она.
«Я решила не встречаться какое-то время, а потом произошел несчастный случай, который в любом случае заставил бы это сделать».
Келли продолжила: «В конце 2017 года я обнаружила, что желаю мужского товарищества, но гораздо более здоровым образом. Я встречалась в моем возрастном диапазоне и в основном развлекалась. Но у меня была череда свиданий, которые либо поддерживали меня, либо просто нет ".
Затем Келли решила снова встречаться с молодыми мужчинами, «потому что они всегда появлялись и всегда хотели произвести впечатление».
Я была на Tinder и просматривала молодых людей.
«Я наткнулась на профиль Джареда, и в его профиле было несколько хороших его фотографий, и у него была лучшая из них улыбка. Я должна признать, что он не был моим обычным движением правой руки на Tinder, а что-то в этой улыбке», - она объяснил.
«Он пригласил меня на следующие выходные, чтобы поиграть в дартс и выпить. Я сказал, что да. Вскоре мы стали проводить каждые два уик-энда вместе. И мне потребовалось время, чтобы сообразить, да, у него есть дети каждые вторые выходные ".
Келли продолжила: «Примерно в конце мая мы занимались сексом и хорошо проводили время. В июне он пригласил меня на встречу со своей семьей. 4 июля этого года, он попросил меня выйти за него замуж. Это было довольно мило».
По словам Келли, свидание с кем-то более молодым имеет много преимуществ, в том числе секс.
«Плюсы знакомства с кем-то моложе: у него уникальная перспектива, отличная от моей.
«Ему очень комфортно в социальных сетях, и он много делится нашей историей, поэтому у нас есть бегущая цепочка воспоминаний о том, что мы делали за последние три года. У него есть драйв и амбиции, которых я не видел у моего бывшего, который был на 10 лет старше меня. Он хочет узнать обо мне и вложить энергию в наши отношения.
«Наконец, секс - это здорово! О, и он не забывает, как играть, и делать вещи интересными».
Келли продолжила: «Минусы встреч с кем-то моложе: у него нет таких общих культурных воспоминаний, как у меня, поэтому иногда я говорю о чем-то из своего детства, а он не понимает значения этого, потому что это то, что всегда был для него, как компьютеры и то, как мы их используем сегодня.
«Иногда это становится немного странным. Иногда люди думают, что я его мама, это всегда странно, когда люди спрашивают об этом», - сказала она.
Она объяснила: «Самая смешная история про твою маму произошла прошлой осенью. Джаред ехал на моем Мустанге 1990 года выпуска на складское помещение, и его остановили. Я остановилась позади полицейского, что, должно быть, сбило его с толку. Он подошел первым «Могу я вам помочь, мэм», и я сказала копу, что остановилась, потому что это была моя машина, и я не знала, есть ли у Джареда подтверждение страховки или нет, так как полис только что был повторно оформлен.
«Полицейский посмотрел на страховую карточку и согласился, что все в порядке. Затем он подошел к Джареду и сказал Джареду, что «его мама» слишком сильно заботится о нем».