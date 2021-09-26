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Кому и на сколько повысят зарплату с 1 октября, стало известно

2:06:339/26/2021Фото: pixabay.com
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Рост зависит от региона и профессии. Кроме того проиндексируют все доплаты, которые начисляют в процентном соотношении от оклада.

Россиянам рассказали, кому поднимут зарплату с 1 октября

С 1 октября проиндексируют заработную плату сотрудникам некоторых бюджетных организаций.

Как пишет "МК", повышенную зарплату получат сотрудники спасательных центров МЧС, учреждений социальной сферы, гидрометеорологической службы, центров гигиены Роспотребнадзора, центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центров для инвалидов.

Зарплата у них в среднем увеличится на 4%. Это зависит от региона и профессии. Кроме того проиндексируют все доплаты, которые начисляют в процентном соотношении от оклада.

«Бюджетники и муниципальные служащие теперь защищены от официальной инфляции, их зарплаты проиндексируют в среднем от 3,5% до 4,5% в зависимости от региона и сферы деятельности», — прокомментировал эксперт в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода.

Медработникам, учителям и другим бюджетникам оклады проиндексируют с 1 января.

Минтруд России ранее сообщал, что пенсии в 2022 году увеличат на 5,9%, передавал "Курьер. Среда. Бердск".

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