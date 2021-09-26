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Отмены пенсионной реформы потребовали от Путина лидеры думских партий

3:11:029/26/2021
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Она не дает простора ни молодежи, ни старикам нормальной жизни, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Зюганов и Миронов на встрече с Путиным призвали отменить пенсионную реформу

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшейся 25 сентября, лидеры КПРФ Геннадий Зюганов и "Справедливой России- За правду" Сергей Миронов призвали вернуть прежний пенсионный возраст.

"Мы считаем необходимым вернуть возраст выхода на пенсию для женщин 55 лет, мужчин - 60 лет", - высказался Миронов в ходе видеоконференции.

"Пенсионку, все понимают, ее надо отменять. Она не дает простора ни молодежи, ни старикам нормальной жизни", - заявил Зюганов, когда глава государства дал ему слово.

В субботу Путин провел дистанционную встречу с лидерами партий, которые прошли в Госдуму по итогам сентябрьских выборов.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", и до выборов Миронов и Зюганов выступали с аналогичными идеями, а также с требованием индексации пенсий работающим пенсионерам.

Их пенсии заморожены с 1 января 2016 года ради уменьшения дефицита Пенсионного фонда.

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