Отмены пенсионной реформы потребовали от Путина лидеры думских партий

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшейся 25 сентября, лидеры КПРФ Геннадий Зюганов и "Справедливой России- За правду" Сергей Миронов призвали вернуть прежний пенсионный возраст.
"Мы считаем необходимым вернуть возраст выхода на пенсию для женщин 55 лет, мужчин - 60 лет", - высказался Миронов в ходе видеоконференции.
"Пенсионку, все понимают, ее надо отменять. Она не дает простора ни молодежи, ни старикам нормальной жизни", - заявил Зюганов, когда глава государства дал ему слово.
В субботу Путин провел дистанционную встречу с лидерами партий, которые прошли в Госдуму по итогам сентябрьских выборов.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", и до выборов Миронов и Зюганов выступали с аналогичными идеями, а также с требованием индексации пенсий работающим пенсионерам.
Их пенсии заморожены с 1 января 2016 года ради уменьшения дефицита Пенсионного фонда.