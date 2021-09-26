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Видео отдыха Путина и Шойгу в сибирской тайге появились в Сети: Рыбачили и жили в палатках

1:52:189/26/2021Фото: Скриншот
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Во время отдыха глава государства сел за штурвал катера - поехали на рыбалку, которая завершилась удачно: вытащить из реки "хорошую щучку".

Опубликованы видеокадры недавнего отдыха Путина и Шойгу в Сибири

Видео недавнего отдыха президента России Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу появились в Сети.

Напомним, в начале сентября после поездки на Дальний Восток глава государства на обратном пути несколько дней провел в Сибири. Во время трехдневного отдыха Путин порыбачил, посмотрел на маралов, поразивших его, прошел медвежьими тропами, порыбачил.

"Огромные маралы просто! Я таких еще не видел! Хорошо, что в нас не въехали, чуть нас не сбили! И на такой скорости огромной! Прыжки!.. Вот им на Олимпийских играх выступать, равных бы не было никого", — оценил российский лидер.

Ночевали Путин и Шойгу в палатках. У президента палатка была с камином - инфракрасным обогревателем, удивившим главу минобороны.

"Это камин, да. Между прочим, он греет. Зря вы смеетесь", — сказал президент.

"А что, у огонька посидеть... Хорошо придумали", — пошутил Шойгу.

Директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев показал Путину медвежью берлогу.

"Мишка... Мишка спит, наверно, здесь. Здесь их много, дороги такие натоптанные", - сказал Киселев.

"А медведей сколько?" - спросил президент.

"Медведей сложно посчитать, но примерно около шестисот", - ответил Киселев.

"Прилично", - оценил Путин.

Во время отдыха глава государства сел за штурвал катера - поехали на рыбалку, которая завершилась удачно: вытащить из реки "хорошую щучку".

Путин не первый раз отдыхает в Сибири. В марте 2021 года он тоже вместе с Шойгу побывал в тайге.

"Обычный отдых: тайга, горы, прогулки, свежий воздух и так далее", - отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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