Вооруженные разборки за власть устроили члены ТСЖ в Новосибирске. Смотрите видео

Конфликт между членами старого и нового правления ТСЖ дома на улице Плахотного, 74 в Новосибирске произошел 25 сентября. Люди нападали друг на друга, дралась, выламывала окна в техническом помещении, брызгали газом. Сообщается, что двое пострадали.
Война жителей и руководства товарищества собственников жилья длится давно. 20 лет домом управляла Тамара Мокрякова. Но сейчас председатель ТСЖ сменился, однако Мокрякова ухоить с поста не собирается.
С начала лета 16-подъездным 10-этажным домом управляет новый человек, но до сих пор ему не передали ключи от подвала и от крыш. Жители волнуются, что при аварийных ситуациях ничего не смогут сделать. Новые члены ТСЖ заявили о своих правах, и началась борьба за власть.
По словам жителей, апогей случился в субботу: старое правление запустило газ в техническое помещение с охраной и новым председателем, измазали окна лифтовой фекалиями.
Пришлось вызывать полицию. После отъезда правоохранителей драма снова разыгралась.
"Приехали шесть молодчиков в масках, стали гвоздодером выбивать окна и выломали дверь, избили охранников", - рассказали в паблике "Инцидент Новосибирск".
В службе скорой помощи рассказали о двух пострадавших мужчина в возрасте 40 лет в ходе драки на Плахотного, 74. У обоих сотрясение головного мозга, ушибы.
В главке МВД по Новосибирской области подтвердили, что по этому адресу несколько раз выезжал наряд полиции.