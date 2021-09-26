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Вооруженные разборки за власть устроили члены ТСЖ в Новосибирске. Смотрите видео

2:20:239/26/2021
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По словам жителей, апогей случился в субботу: старое правление запустило газ в техническое помещение с охраной и новым председателем, измазали окна лифтовой фекалиями. Два человека пострадали в драке.

В Новосибирске члены ТСЖ устроили разборки, пришлось вызывать полицию

Конфликт между членами старого и нового правления ТСЖ дома на улице Плахотного, 74 в Новосибирске произошел 25 сентября. Люди нападали друг на друга, дралась, выламывала окна в техническом помещении, брызгали газом. Сообщается, что двое пострадали.

Война жителей и руководства товарищества собственников жилья длится давно. 20 лет домом управляла Тамара Мокрякова. Но сейчас председатель ТСЖ сменился, однако Мокрякова ухоить с поста не собирается.

С начала лета 16-подъездным 10-этажным домом управляет новый человек, но до сих пор ему не передали ключи от подвала и от крыш. Жители волнуются, что при аварийных ситуациях ничего не смогут сделать. Новые члены ТСЖ заявили о своих правах, и началась борьба за власть.

По словам жителей, апогей случился в субботу: старое правление запустило газ в техническое помещение с охраной и новым председателем, измазали окна лифтовой фекалиями.

Пришлось вызывать полицию. После отъезда правоохранителей драма снова разыгралась.

"Приехали шесть молодчиков в масках, стали гвоздодером выбивать окна и выломали дверь, избили охранников", - рассказали в паблике "Инцидент Новосибирск".

В службе скорой помощи рассказали о двух пострадавших мужчина в возрасте 40 лет в ходе драки на Плахотного, 74. У обоих сотрясение головного мозга, ушибы.

В главке МВД по Новосибирской области подтвердили, что по этому адресу несколько раз выезжал наряд полиции.

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