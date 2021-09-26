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"Дикий ужас": Молния ударила в самолет до Сочи на Кубани, лайнер экстренно сел

2:45:059/26/2021
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"Началась сильная болтанка: мы пошли на второй круг, когда набирали высоту, в какой-то момент мы "провалились" и начали падать, несколько секунд", рассказали перепуганные пассажиры.

Молния ударила в самолет под Краснодаром

В экстренном порядке приземлился самолет авиакомпании Azur Air из-за молнии. Удар пришелся в воздушное судно, летевшее рейсом ZF347. Он перевозил пассажиров в Сочи. Однако грозовой грозовой фронт вынудил его сделать второй круг и приземлиться в аэропорту Краснодара.

При заходе на посадку пассажиры испытали "дикий ужас".

"Началась сильная болтанка: мы пошли на второй круг, когда набирали высоту, в какой-то момент мы "провалились" и начали падать, несколько секунд. Бутылки и прочие мелкие предметы разлетелись по салону. Затем в нас попала молния: был громкий хлопок и яркая вспышка", - поделился очевидец с E1.RU.

Позже самолет все-таки набрал высоту и сел в Краснодаре.

О пострадавших среди пассажиров и членов экипажа не сообщается.

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