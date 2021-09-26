"Дикий ужас": Молния ударила в самолет до Сочи на Кубани, лайнер экстренно сел

В экстренном порядке приземлился самолет авиакомпании Azur Air из-за молнии. Удар пришелся в воздушное судно, летевшее рейсом ZF347. Он перевозил пассажиров в Сочи. Однако грозовой грозовой фронт вынудил его сделать второй круг и приземлиться в аэропорту Краснодара.
При заходе на посадку пассажиры испытали "дикий ужас".
"Началась сильная болтанка: мы пошли на второй круг, когда набирали высоту, в какой-то момент мы "провалились" и начали падать, несколько секунд. Бутылки и прочие мелкие предметы разлетелись по салону. Затем в нас попала молния: был громкий хлопок и яркая вспышка", - поделился очевидец с E1.RU.
Позже самолет все-таки набрал высоту и сел в Краснодаре.
О пострадавших среди пассажиров и членов экипажа не сообщается.