Врачи назвали стоимость лечения пермского стрелка после ампутации ноги

Устроившего стрельбу в Перми Тимура Бекмансурова лечат после получения ранений при задержании.
По словам медиков, один день лечения обходится государству в 2 миллиона рублей, об этом стало известно Telegram-каналу Shot. Известно, что названа стоимость пребывания в клинике пермского стрелка только за 24 сентября.
Через несколько дней уже можно будет провести допрос — считают специалисты, пока у пациента нет возможности нормально разговаривать из-за трубки во рту. Пермский стрелок общается с медиками - он просит попить или перевернуть его на другой бок. Состояние пациента стабильное, но не исключается вероятность получения осложнений из-за тяжелых травм.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", из-за ранения, полученного при задержании, Бекмансурову ампутировали ногу. Какое-то время он находился на гемодиализе из-за отказа почек.
Ранее медики рассказали, что придя в сознание, Бекмансуров спросил, есть ли у него родители и где они находятся. Интерес родителей к состоянию сына не был проявлен ни разу — ни одного звонка в больницу от них не поступило.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 20 сентября произошла трагедия в ПГНИУ, студент-первокурсник, вооруженный дробовиком, пришел к зданию университета и начал стрелять в людей. При нападении погибли 6 человек, более 40 пострадали.