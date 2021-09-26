В ТЦ Сочи покупатель открыл стрельбу во время бытового конфликта

Стрельбы произошла в одном из торговых центров Сочи.
Как стало известно, местный житель выстрелил в воздух из травматического пистолета в ТЦ "Моремолл". Предположительно, это произошло из-за бытового конфликта.
По данным пресс-службы управления МВД России по Краснодарскому краю, оба спорщика задержаны. В сообщении отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.
"25 августа в ТЦ "Моремолл" между двумя мужчинами произошел конфликт, который возник на бытовой почве. Во время конфликта 22-летний местный житель произвел выстрел из травматического оружия вверх, оба мужчины задержаны и доставлены в дежурную часть отдела полиции", - рассказали в полицейским ведомстве.
Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.