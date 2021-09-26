Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
26.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В ТЦ Сочи покупатель открыл стрельбу во время бытового конфликта

4:06:199/26/2021Фото: pixabay.com
0

Полиция задержала стрелявшего, как и его оппонента. Идет разбирательство.

пистолет
Мужчина открыл огонь из травматического пистолета в ТЦ в Сочи

Стрельбы произошла в одном из торговых центров Сочи.

Как стало известно, местный житель выстрелил в воздух из травматического пистолета в ТЦ "Моремолл". Предположительно, это произошло из-за бытового конфликта.

По данным пресс-службы управления МВД России по Краснодарскому краю, оба спорщика задержаны. В сообщении отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

"25 августа в ТЦ "Моремолл" между двумя мужчинами произошел конфликт, который возник на бытовой почве. Во время конфликта 22-летний местный житель произвел выстрел из травматического оружия вверх, оба мужчины задержаны и доставлены в дежурную часть отдела полиции", - рассказали в полицейским ведомстве.

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Военные снимки, которые на многое откроют вам глаза
Эти фото выбрали среди тысяч: зато теперь хохочет вся Сеть
vsenovosti.net
Такого зрелища вы давно не видели: вон как провинция рулит
vsenovosti.net
Массовый бунт в Белоруссии: что происходит
30 самых страшных существ на планете
Фото самых роскошных красоток Франции
Не для слабаков: как выглядели наложницы гарема
vsenovosti.net
Драка в эфире 60 минут после опрометчивой фразы Галкина
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Пляжные снимки из Советского Союза: вот это девчонки отрывались
Трагедия в столице: взрыв автобуса убил 20 солдат
Трагедия в Москве: братья убили жениха на свадьбе
Смешные фото детей, которым не по нраву прибавление в семействе
Ученые ломают голову: изобретения из прошлого возвращаются
vsenovosti.net
В истории не было женщин свободней: они творили, что хотели
Труп на площади в Москве оказался сыном артиста РФ
Симоньян объяснила отказ выходить замуж за Кеосаяна
пистолетвыстрелтравматконфликтоткрыл стрельбу
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Теперь посадят?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Phone Case - Redbubble
Pullover Hoodie - Redbubble
Phone Case - Redbubble
Essential T-Shirt - Rebubble

Последние новости

В ТЦ Сочи покупатель открыл стрельбу во время бытового конфликта
4:06:19 9/26/2021
В ТЦ Сочи покупатель открыл стрельбу во время бытового конфликта
Особая молитва для прочтения 26 сентября в день Предпразднства Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня
4:00:54 9/26/2021
Особая молитва для прочтения 26 сентября в день Предпразднства Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня
Врачи назвали стоимость лечения пермского стрелка после ампутации ноги
3:46:53 9/26/2021
Врачи назвали стоимость лечения пермского стрелка после ампутации ноги
Отмены пенсионной реформы потребовали от Путина лидеры думских партий
3:11:02 9/26/2021
Отмены пенсионной реформы потребовали от Путина лидеры думских партий
В чем особая сила иконы Воздвижения Креста Господня: О чем просить святыню 27 сентября 2021 года в великий праздник
3:00:37 9/26/2021
В чем особая сила иконы Воздвижения Креста Господня: О чем просить святыню 27 сентября 2021 года в великий праздник
С Днем машиностроителя: красивые картинки от автора и слова признательности и восхищения работниками умнейшей профессии
2:45:03 9/26/2021
С Днем машиностроителя: красивые картинки от автора и слова признательности и восхищения работниками умнейшей профессии
Можно ли работать, убираться, шить и ходить на кладбище 26 сентября в день Предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня
2:30:41 9/26/2021
Можно ли работать, убираться, шить и ходить на кладбище 26 сентября в день Предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня
Мощные открытки и милые слова на День машиностроителя 26 сентября
2:15:25 9/26/2021
Мощные открытки и милые слова на День машиностроителя 26 сентября
Что обязательно должны делать верующие 26 сентября в день Предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня
2:00:29 9/26/2021
Что обязательно должны делать верующие 26 сентября в день Предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня
26 сентября - Обновление храма Воскресения Христова в Иерусалиме: Что принято делать в Воскресение Словущее. Молитва силы духа
1:30:19 9/26/2021
26 сентября - Обновление храма Воскресения Христова в Иерусалиме: Что принято делать в Воскресение Словущее. Молитва силы духа