В Бердске болеют коронавирусом 150 человек на 26 сентября: Суточный прирост зараженных не падает

Новые сведения о распространении коронавируса в Бердске стали известны в воскресенье утром.
Как сообщили "Курьер. Среда. Бердск" в городском оперативном штабе, за минувшие сутки на 26 сентября в Бердске обнаружили 6 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Теперь в городе официально зарегистрировано 2480 случаев заражения COVID-19 с начала пандемии. Почти весь сентябрь каждый день регистрировали суточный прирост на уровне 5-6 человек.
По данным оперштаба, на воскресенье под наблюдением медиков находятся 296 бердчан.
Всего за все время пандемии излечились от ковида и выписанных 2330 жителей Бердска. Таким образом, сейчас проходят лечение 150 бердчан, которым поставлен диагноз "коронавирус".
За прошедшие сутки еще взяли 140 тестов для определение ковид-статуса горожан с симптомами ОРВИ.