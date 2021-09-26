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В Бердске болеют коронавирусом 150 человек на 26 сентября: Суточный прирост зараженных не падает

4:49:149/26/2021
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Теперь в городе официально зарегистрировано 2480 случаев заражения COVID-19 с начала пандемии.

В Бердске продолжают заражаться ковидом

Новые сведения о распространении коронавируса в Бердске стали известны в воскресенье утром.

Как сообщили "Курьер. Среда. Бердск" в городском оперативном штабе, за минувшие сутки на 26 сентября в Бердске обнаружили 6 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Теперь в городе официально зарегистрировано 2480 случаев заражения COVID-19 с начала пандемии. Почти весь сентябрь каждый день регистрировали суточный прирост на уровне 5-6 человек.

По данным оперштаба, на воскресенье под наблюдением медиков находятся 296 бердчан.

Всего за все время пандемии излечились от ковида и выписанных 2330 жителей Бердска. Таким образом, сейчас проходят лечение 150 бердчан, которым поставлен диагноз "коронавирус".

За прошедшие сутки еще взяли 140 тестов для определение ковид-статуса горожан с симптомами ОРВИ.

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