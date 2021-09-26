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В Бердске выпал первый снег 26 сентября. Смотрите видео

5:25:129/26/2021
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В понедельник в Бердске, по прогнозам синоптиков, потеплеет днем до +7 градусов. Пройдут небольшие дожди. Еще месяц в городе не будет снежного покрова.

Снег в Бердске летит небольшими, едва заметными хлопьями

Как и обещали синоптики, в Бердске 26 сентября пошел первый снег. Он сопровождается дождем, поэтому тает и покров пока не образовался.

А вот в Новосибирске, по сообщениям горожан, снег с утра засыпал машины и деревья.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, 26 сентября в первой половине дня ожидаются временами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северный 4-9 м/с. Температура воздуха +2, +4.

В понедельник в Бердске, по прогнозам синоптиков, потеплеет днем до +7 градусов. Пройдут небольшие дожди. Ночная температура чуть превысит 0. Всю следующую неделю будет мокро и пасмурно. Лишь во вторник обещают прекращение осадков.

При этом существенное понижение температуры до +3 прогнозируют лишь в середине октября. В начале второго осеннего месяцы возможны даже солнечные дни. А снег, предположительно, выпадет 25 октября.

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