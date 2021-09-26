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Завещание принца Филиппа держится в секрете: его не опубликуют 90 лет

3:02:449/26/2021Фото: wikimedia.org
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Завещание - это часть юридической документации, в которой излагаются пожелания недавно умершего человека, в частности, в отношении заботы о своих близких, а также распределения их имущества.

принц Филипп
Завещание недавно ушедшего принца Филиппа будет оставаться в секрете не менее 90 лет

На этой неделе стало известно, что воля недавно ушедшего принца Филиппа будет оставаться в секрете не менее 90 лет для поддержания «достоинства и положения» Короны. Обычно после смерти члена королевской семьи суд просят скрыть их завещания от всеобщего обозрения. В ответ на это многие британцы спрашивают, могут ли они использовать аналогичные методы, чтобы сохранить свои завещания в секрете.

Завещание - это часть юридической документации, в которой излагаются пожелания недавно умершего человека, в частности, в отношении заботы о своих близких, а также распределения их имущества. Обычно большинство завещаний обнародуются и широко доступны для анализа и изучения. Однако в случае с принцем Филиппом это не так, и многие люди задаются вопросом, есть ли части их поместья, которые также можно сохранить в секрете после их смерти, пишет express.co.uk.

Джим Соэр из Kingsley Napley рассказывает о том, как британцы могут смягчить последствия обнародования своего имущества в их завещаниях.

По словам г-на Савера, партнера юридической фирмы, время, в течение которого завещание герцога Эдинбургского хранится в секрете, является чрезвычайно необычным.

Он объяснил: «Это очень редко. Завещание принца Филиппа держалось в секрете в общественных и частных интересах короны.

«Я никогда раньше не слышал, чтобы это держали в секрете. Честно говоря, я не понимаю, почему дом принца Филиппа должен быть частным.

Однако, по словам налогового эксперта, у нектороых есть способ скрыть некоторые из своих самых любимых и хорошо заработанных активов после смерти.

Г-н Савер сказал: «Все завещания публикуются. Если вы оставите завещание и по нему будет предоставлено завещание, оно будет опубликовано.

«Я мог выйти в Интернет и примерно за 10 фунтов стерлингов получить копию любого завещания любого умершего. Большинство завещаний, которые люди получают копии, не от известных людей. Они члены семьи, которые хотят увидеть, куда делось наследство.

«Но если вас особенно беспокоит сохранение секретов, то лучше всего позаботиться о том, чтобы ваша воля не раскрывала всей истории».

Один из наиболее распространенных способов сделать это - создать фонд помощи вашим близким после вашей смерти, однако партнер Kinglsey Napley скептически относится к его преимуществам.

Г-н Савер сказал: «Трасты сами по себе не являются чудо-оружием для экономии налогов.

«У людей есть такая вещь о трастах, и их неправильно понимают. Большинство людей создают доверительные отношения, потому что хотят сделать подарок.

«Они хотят сделать подарок членам семьи или хотят сделать подарок в целях экономии налога на наследство.

«Это подарок, который обычно имеет налоговую льготу, и доверие обычно окутывает подарок. Не в налоговых целях, а в семейных целях.

«Так, например, если бы я хотел подарить миллион фунтов своим внукам, потому что они моложе 18 лет, я бы сделал это через траст, а не через подарки.

«Дело в том, что трасты облагаются налогом не так, как прямые дары, а налоги по большей части губительны.

«Вместо того, чтобы быть еще одним средством экономии налогов, они могут быть средством, требующим больших налогов».

Несмотря на то, что подарки являются отличным инструментом экономии по номинальной стоимости, сами по себе подарки также создают трудности для семей, желающих сэкономить на налоге на наследство, особенно когда речь идет о собственности.

Г-н Савер объяснил: «Люди действительно хотят отдать собственность своим семьям при жизни, обычно по одной или двум причинам.

«Во-первых, это исключить налог на наследство, и это спонсируемый законом способ экономии налогов.

«Это как-то странно. Некоторые люди стремятся к старости бедности, отдавая все свое имущество.

«Самая распространенная ошибка отличается от подарка с оговоркой, когда мама и папа отдают свой дом своему ребенку и продолжают жить в нем. Это не работает для целей налога на наследство.

«Нельзя сделать подарок и сохранить благо. Вы не можете отдать семью домой и продолжать жить в нем.

«Это не только не работает для целей налогообложения наследства, это просто плохие новости.

«Во-первых, ваш ребенок может продать дом из-под вас. Во-вторых, это не очень хорошо для целей налогообложения прироста капитала, потому что ваш дом не облагается налогом, когда вы его продаете ».

Хотя британцам рекомендуется знать о деньгах, которые они потенциально могут сэкономить с помощью подарков и трастов, прежде чем уйти из жизни, также важно помнить о потенциальных финансовых ловушках, связанных с этим.

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