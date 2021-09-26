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Космонавт Анна Кикина собирается побить рекорд пребывания женщины в космосе

7:38:389/26/2021Фото: Flickr
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Российский космонавт Елена Кондакова повела на орбите 178 суток за два полета, Кикина собирается летать 188 суток, начиная с сентября 2022 года.

На МКС планируется установить рекорд пребывания для женщин

Руководство «Роскосмоса» и проходящая подготовку космонавт Анна Кикина заявили, что они поставили цель установить рекорд страны по пребыванию женщины на космической станции.

Анна Кикина готовиться к полету, запланированному на период с сентября 2022 по март 2023 года. В это время российский космонавт проведет на МКС «Мир», об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в ведомстве.

Космонавт Анна Кикина — единственная представительница женской части в отряде из 29 человек. Полет пройдет в течение 188 суток, после запланированного взлета 21 сентября 2022 года.

Ранее максимальная продолжительность пребывания женщины в космосе составила в России 178 дней за два полета — этот рекорд установила Елена Кондакова. При этом в США рекорд пребывания женщины в космосе составляет 666 дней за три полета — он при надлежит астронавту Пегги Уитсон.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Анна Кикина - уроженка Новосибирска.

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