Космонавт Анна Кикина собирается побить рекорд пребывания женщины в космосе

Руководство «Роскосмоса» и проходящая подготовку космонавт Анна Кикина заявили, что они поставили цель установить рекорд страны по пребыванию женщины на космической станции.
Анна Кикина готовиться к полету, запланированному на период с сентября 2022 по март 2023 года. В это время российский космонавт проведет на МКС «Мир», об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в ведомстве.
Космонавт Анна Кикина — единственная представительница женской части в отряде из 29 человек. Полет пройдет в течение 188 суток, после запланированного взлета 21 сентября 2022 года.
Ранее максимальная продолжительность пребывания женщины в космосе составила в России 178 дней за два полета — этот рекорд установила Елена Кондакова. При этом в США рекорд пребывания женщины в космосе составляет 666 дней за три полета — он при надлежит астронавту Пегги Уитсон.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Анна Кикина - уроженка Новосибирска.