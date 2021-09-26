Страшное ДТП в Кузбассе: Трое молодых людей погибли в лобовом столкновении "Лады Приора" и ВАЗа-2114

Страшное ДТП с тремя погибшими произошло на въезде в город Белово в Кузбассе в субботу поздним вечером.
Как рассказали очевидцы, лоб в лоб столкнулись "Лада Приора" и ВАЗ-2114 на ул. Аэродромной.
В пресс-службе главка МВД по Кемеровской области сообщили, что от полученных травм скончались 22-летний водитель ВАЗа, его пассажирки в возрасте 19 и 20 лет. В больницу с травмами различной степени тяжести доставлены 5 пострадавших. Это водитель и пассажиры "Приоры", в том числе двое детей.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия. По результатам проверки будет принято решение. Не исключено, что будет возбуждено уголовное дело.
Некоторые районы Кузбасса 26 сентября засыпало снегом, что, по оценке сотрудников ГИБДД, может спровоцировать аварии. Чаще всего ДТП со смертельным исходом происходят из-за превышения скорости, управления автомобилем в нетрезвом виде, выезда на встречку, напомнили в Госавтоинспекции.