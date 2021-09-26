Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
26.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Страшное ДТП в Кузбассе: Трое молодых людей погибли в лобовом столкновении "Лады Приора" и ВАЗа-2114

10:18:419/26/2021
0

В больницу с травмами различной степени тяжести доставлены 5 пострадавших. Это водитель и пассажиры "Приоры", в том числе двое детей.

В Кузбассе в ДТП с двумя машинами погибли три человека

Страшное ДТП с тремя погибшими произошло на въезде в город Белово в Кузбассе в субботу поздним вечером.

Как рассказали очевидцы, лоб в лоб столкнулись "Лада Приора" и ВАЗ-2114 на ул. Аэродромной.

В пресс-службе главка МВД по Кемеровской области сообщили, что от полученных травм скончались 22-летний водитель ВАЗа, его пассажирки в возрасте 19 и 20 лет. В больницу с травмами различной степени тяжести доставлены 5 пострадавших. Это водитель и пассажиры "Приоры", в том числе двое детей.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия. По результатам проверки будет принято решение. Не исключено, что будет возбуждено уголовное дело.

Некоторые районы Кузбасса 26 сентября засыпало снегом, что, по оценке сотрудников ГИБДД, может спровоцировать аварии.  Чаще всего ДТП со смертельным исходом происходят из-за превышения скорости, управления автомобилем в нетрезвом виде, выезда на встречку, напомнили в Госавтоинспекции.

Пляжные снимки из Советского Союза: вот это девчонки отрывались
В истории не было женщин свободней: они творили, что хотели
Факты о бывшем президенте страны Узбекистана Исламе Каримове
Эти фото выбрали среди тысяч: зато теперь хохочет вся Сеть
vsenovosti.net
Невероятные снимки прошлых лет
vsenovosti.net
Трагедия в столице: взрыв автобуса убил 20 солдат
Таких приколов даже в цирке не увидишь, а ведь это спорт: фото
vsenovosti.net
Трагедия в Москве: братья убили жениха на свадьбе
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Самые распространенные мифы о загаре, 20 фото
30 советов, как сделать маленькую ванную комнату более удобной
10 самых дорогих трансферов в истории мирового футбола, 20 фото
Самые богатые женщины мира, 30 фото
Актеры, которые ради роли не боятся превратиться в «страшненьких»
30 исторических фото, глядя на них хочется отправиться в прошлое
Рай для перфекционистов: 35 идеальных фото
Знаменитые актеры и их дублеры, 55 фото
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Как выглядят дублеры знаменитых актеров: 30 впечатляющих фото
Звезды, которые смыли косметику и напугали всех
Такого зрелища вы давно не видели: вон как провинция рулит
vsenovosti.net
19-летний парень похвастался и был расстрелян в прямом эфире

Последние новости

Максимальное число зараженных коронавирусум с 8 августа выявили в России за сутки на 26 сентября
9:52:18 9/26/2021
Максимальное число зараженных коронавирусум с 8 августа выявили в России за сутки на 26 сентября
С День воспитателя душевные авторские картинки и слова восхищения от всех нынешних и бывших воспитанников 27 сентября
9:45:11 9/26/2021
С День воспитателя душевные авторские картинки и слова восхищения от всех нынешних и бывших воспитанников 27 сентября
Прокуратура и СК проверят скандальный детсад в Новосибирске после избиения девочки воспитателем
9:29:11 9/26/2021
Прокуратура и СК проверят скандальный детсад в Новосибирске после избиения девочки воспитателем
Видео с места крушения Ан-26 под Хабаровском опубликовали спасатели: Летчики перепутали направление
9:14:57 9/26/2021
Видео с места крушения Ан-26 под Хабаровском опубликовали спасатели: Летчики перепутали направление
День женского счастья: Что обязательно должна сделать каждая женщина 18 октября?
9:00:56 9/26/2021
День женского счастья: Что обязательно должна сделать каждая женщина 18 октября?
44-летний пациент скончался от коронавируса за сутки на 26 сентября в Новосибирской области: Всего 11 жертв COVID-19
8:53:49 9/26/2021
44-летний пациент скончался от коронавируса за сутки на 26 сентября в Новосибирской области: Всего 11 жертв COVID-19
Трюкач на мопеде привлек внимание автомобилистов на Бердском шоссе
7:54:48 9/26/2021
Трюкач на мопеде привлек внимание автомобилистов на Бердском шоссе
Космонавт Анна Кикина собирается побить рекорд пребывания женщины в космосе
7:38:38 9/26/2021
Космонавт Анна Кикина собирается побить рекорд пребывания женщины в космосе
Кремль опубликовал фотографии с отдыха Путина в сибирской тайге. Смотрите фото и видео
7:18:47 9/26/2021
Кремль опубликовал фотографии с отдыха Путина в сибирской тайге. Смотрите фото и видео
Что будет, если не держать пост на великий праздник Воздвижения Креста Господня?
7:00:40 9/26/2021
Что будет, если не держать пост на великий праздник Воздвижения Креста Господня?