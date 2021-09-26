Кремль опубликовал фотографии с отдыха Путина в сибирской тайге. Смотрите фото и видео

Президент РФ Владимир Путин провел несколько дней отпуска в Сибирском федеральном округе. Фотоотчет о трехдневном отдыхе в сибирской тайге опубликовал Кремль 26 сентября.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в начале сентября, по окончании рабочей поездки в Приморье и Амурскую область, российский лидер на несколько дней сделал остановку в Сибири, где провёл краткий отпуск. На отдыхе Путина сопровождал министр обороны Сергей Шойгу.
Ранее появились видео с президентского отдыха.
Напомним, что Путин посмотрел на маралов, поразивших его, прошел медвежьими тропами, порыбачил. Директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев показал Путину медвежью берлогу. А ночевали Путин и Шойгу в палатках. У президента палатка была с инфракрасным обогревателем, задекорированным под камин.
Кроме того, глава государства за штурвалом катера доехал до места рыбалки, где он поймал "хорошую щучку".