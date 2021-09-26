Новые подробности трагедии на Эльбрусе рассказал помощник гида: Почему погибли 5 туристов

Помощник гида Таулан Кипкеев, принимавший участие в восхождении на Эльбрус, которое закончилось трагически, рассказал, что могло стать причиной неудачного похода на гору.
По словам туриста, большей частью вина лежит на тех, кто принял решение идти на опасное восхождение, не имея для этого достаточного опыта.
- Любой поход в горы хотя бы на несколько дней, физическая активность. В этом году из-за карантина, из-за ковида очень много незамотивированных путешественников приезжает на Эльбрус: они слышат про это, им кажется, что это популярно и легко. На самом деле каждое восхождение — это смертельный риск. Большинство восхождений заканчивается успешно при большой доли везения и удачи. В этой ситуации все риски были оправданы, все гиды отработали четко, — заявил помощник в интервью для "Известий".
Как рассказал Кипкеев, перед трагедией с группой произошла серия неприятностей — одна из участниц заболела, во время ее спуска она скончалась от переохлаждения, в результате группа потеряла двух человек — один из которых опытный гид, покинувший группу.
Позже во время спуска один участник сломал ногу. Результат — в группе остались только один гид и помощник, которые начали сигнализировать о сложившейся обстановке заранее звонками в МЧС.
Трагедия на Эльбрусе произошла в тот момент, когда туристы находились на высоте 5,4 тысяч метров и поднялся сильный ветер с порывами 40-70 метров в секунду при этом температура воздуха опустилась до — 20 градусов.
Пятеро участников восхождения погибли, тела троих не удалось спустить с горы из-за тяжелых метеоусловий.
В эксклюзивном интервью «Курьер. Среда. Бердск» 24 сентября гид Антон Никифоров, сопровождавших туристов на Эльбрусе, попавших в снежный плен, сообщил, что сейчас 11 человек находятся в больнице Нальчика. Все выжившие получили обморожения. У самого 40-летнего гида обморожены конечностей: сейчас врачи борются за его пальцы.