Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
26.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Новые подробности трагедии на Эльбрусе рассказал помощник гида: Почему погибли 5 туристов

10:44:469/26/2021Фото: @nataivashutina
0

Группа из 19 туристов попала в страшную пургу, пережив перед этим несколько неудачных моментов. Все выжившие получили серьезные обморожения.

Во время восхождения на гору пять человек погибли, трех из них даже не нашли

Помощник гида Таулан Кипкеев, принимавший участие в восхождении на Эльбрус, которое закончилось трагически, рассказал, что могло стать причиной неудачного похода на гору.

По словам туриста, большей частью вина лежит на тех, кто принял решение идти на опасное восхождение, не имея для этого достаточного опыта.

- Любой поход в горы хотя бы на несколько дней, физическая активность. В этом году из-за карантина, из-за ковида очень много незамотивированных путешественников приезжает на Эльбрус: они слышат про это, им кажется, что это популярно и легко. На самом деле каждое восхождение — это смертельный риск. Большинство восхождений заканчивается успешно при большой доли везения и удачи. В этой ситуации все риски были оправданы, все гиды отработали четко, — заявил помощник в интервью для "Известий".

Как рассказал Кипкеев, перед трагедией с группой произошла серия неприятностей — одна из участниц заболела, во время ее спуска она скончалась от переохлаждения, в результате группа потеряла двух человек — один из которых опытный гид, покинувший группу.

Позже во время спуска один участник сломал ногу. Результат — в группе остались только один гид и помощник, которые начали сигнализировать о сложившейся обстановке заранее звонками в МЧС.

Трагедия на Эльбрусе произошла в тот момент, когда туристы находились на высоте 5,4 тысяч метров и поднялся сильный ветер с порывами 40-70 метров в секунду при этом температура воздуха опустилась до — 20 градусов.

Пятеро участников восхождения погибли, тела троих не удалось спустить с горы из-за тяжелых метеоусловий.

В эксклюзивном интервью «Курьер. Среда. Бердск» 24 сентября гид Антон Никифоров, сопровождавших туристов на Эльбрусе, попавших в снежный плен, сообщил, что сейчас 11 человек находятся в больнице Нальчика. Все выжившие получили обморожения. У самого 40-летнего гида обморожены конечностей: сейчас врачи борются за его пальцы.

Стандарты мужской и женской красоты в разных странах, 40 фото
На 51-м году жизни умер известный актер и телеведущий
Красавицы прошлого века: при их виде мужчины теряли голову
50 чудных зверушек, у которых случился «сдвиг по фазе»
30 снимков Мэрилин Монро, которые и мужчин в краску бросают
Анекдот Вассермана про блондинок: хохочет вся страна
Байден отказал Зеленскому: что произошло в Вашингтоне
Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Драка в эфире 60 минут после опрометчивой фразы Галкина
Вот что значит отказало чувство меры: Сеть ржет уже который день
Фотографии идеальной мужской и женской красоты, 40 фото
Самые крутые дачные решения, 50 фото
Скандал в РФ: что устроили мусульманки на пляже
Уникальные исторические фото, которые вы должны увидеть
Совершенная красота: 11 женщин с идеальной внешностью
На советских пляжах разное творилось: фото крупным планом
гибель людейпургавосхождение на горуТаулан Кипкеев
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы любите экстрим?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Звезды, которые смыли косметику и напугали всех
Как выглядят дублеры знаменитых актеров: 30 впечатляющих фото
Такого зрелища вы давно не видели: вон как провинция рулит
vsenovosti.net
19-летний парень похвастался и был расстрелян в прямом эфире

Последние новости

Страшное ДТП в Кузбассе: Трое молодых людей погибли в лобовом столкновении "Лады Приора" и ВАЗа-2114
10:18:41 9/26/2021
Страшное ДТП в Кузбассе: Трое молодых людей погибли в лобовом столкновении "Лады Приора" и ВАЗа-2114
Максимальное число зараженных коронавирусум с 8 августа выявили в России за сутки на 26 сентября
9:52:18 9/26/2021
Максимальное число зараженных коронавирусум с 8 августа выявили в России за сутки на 26 сентября
С День воспитателя душевные авторские картинки и слова восхищения от всех нынешних и бывших воспитанников 27 сентября
9:45:11 9/26/2021
С День воспитателя душевные авторские картинки и слова восхищения от всех нынешних и бывших воспитанников 27 сентября
Прокуратура и СК проверят скандальный детсад в Новосибирске после избиения девочки воспитателем
9:29:11 9/26/2021
Прокуратура и СК проверят скандальный детсад в Новосибирске после избиения девочки воспитателем
Видео с места крушения Ан-26 под Хабаровском опубликовали спасатели: Летчики перепутали направление
9:14:57 9/26/2021
Видео с места крушения Ан-26 под Хабаровском опубликовали спасатели: Летчики перепутали направление
День женского счастья: Что обязательно должна сделать каждая женщина 18 октября?
9:00:56 9/26/2021
День женского счастья: Что обязательно должна сделать каждая женщина 18 октября?
44-летний пациент скончался от коронавируса за сутки на 26 сентября в Новосибирской области: Всего 11 жертв COVID-19
8:53:49 9/26/2021
44-летний пациент скончался от коронавируса за сутки на 26 сентября в Новосибирской области: Всего 11 жертв COVID-19
Трюкач на мопеде привлек внимание автомобилистов на Бердском шоссе
7:54:48 9/26/2021
Трюкач на мопеде привлек внимание автомобилистов на Бердском шоссе
Космонавт Анна Кикина собирается побить рекорд пребывания женщины в космосе
7:38:38 9/26/2021
Космонавт Анна Кикина собирается побить рекорд пребывания женщины в космосе
Кремль опубликовал фотографии с отдыха Путина в сибирской тайге. Смотрите фото и видео
7:18:47 9/26/2021
Кремль опубликовал фотографии с отдыха Путина в сибирской тайге. Смотрите фото и видео