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44-летний пациент скончался от коронавируса за сутки на 26 сентября в Новосибирской области: Всего 11 жертв COVID-19

8:53:499/26/2021Фото: Nso.ru
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Сейчас в ковидных госпиталях региона с диагнозом "коронавирусная инфекция" и с подозрением на него лежат 1800 пациентов. Среди них 40 детей.

164 случая COVID-19 выявили в Новосибирской области за сутки
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Оперативный штаб обнародовал новые данные о заболеваемости коронавирусом в Новосибирской области  на утро 26 сентября. За прошедшие сутки в регионе выявили 164 новых заболевших, а всего зарегистрировано 62 867 случаев коронавирусной инфекции, в том числе у 5149 детей.

За последние 24 часа вылечились от новой инфекции 35 человек. С начала пандемии в Новосибирской области победили ковид 50 076 пациентов. Но за минувшие сутки еще 11 человек погибли.

-Скончались 11 пациентов: мужчины в возрасте 69 лет, 70 лет, 73 года, 87 лет и женщины в возрасте 44 года, 55 лет, 62 года, 64 года, 71 год, 79 лет, 82 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 938 человек, - рассказали 26 сентября в оперштабе.

Сейчас в ковидных госпиталях региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него лечатся 1800 пациентов. Среди них 40 детей.

В отделениях реанимации лежат 173 пациента, 24 тяжелых больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

По данным оперштаба, с начала пандемии в Новосибирской области сделано 2 502 609 тестов на коронавирусную инфекцию.

В региональную статистику входят и бердские цифры. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за прошедшие сутки в городе выявили 6 новых заболевших ковидом. Общее число заразившихся с марта 2020 года на 26 сентября 2021-го бердчан составило 2480.

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