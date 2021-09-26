44-летний пациент скончался от коронавируса за сутки на 26 сентября в Новосибирской области: Всего 11 жертв COVID-19

Оперативный штаб обнародовал новые данные о заболеваемости коронавирусом в Новосибирской области на утро 26 сентября. За прошедшие сутки в регионе выявили 164 новых заболевших, а всего зарегистрировано 62 867 случаев коронавирусной инфекции, в том числе у 5149 детей.
За последние 24 часа вылечились от новой инфекции 35 человек. С начала пандемии в Новосибирской области победили ковид 50 076 пациентов. Но за минувшие сутки еще 11 человек погибли.
-Скончались 11 пациентов: мужчины в возрасте 69 лет, 70 лет, 73 года, 87 лет и женщины в возрасте 44 года, 55 лет, 62 года, 64 года, 71 год, 79 лет, 82 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 938 человек, - рассказали 26 сентября в оперштабе.
Сейчас в ковидных госпиталях региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него лечатся 1800 пациентов. Среди них 40 детей.
В отделениях реанимации лежат 173 пациента, 24 тяжелых больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
По данным оперштаба, с начала пандемии в Новосибирской области сделано 2 502 609 тестов на коронавирусную инфекцию.
В региональную статистику входят и бердские цифры. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за прошедшие сутки в городе выявили 6 новых заболевших ковидом. Общее число заразившихся с марта 2020 года на 26 сентября 2021-го бердчан составило 2480.