Прокуратура и СК проверят скандальный детсад в Новосибирске после избиения девочки воспитателем

В Новосибирске по сообщению СМИ о причинении телесных повреждений ребенку в детском саду Следственный комитет организовал доследственную проверку, сообщили в СК 26 сентября. Новосибирская прокуратура тоже приступила к проверке детсада № 105 "Улыбка", расположенного в Дзержинском районе столицы Сибири.
Силовые ведомства из соцсетей узнали о нарушении прав воспитанницы садика. Родители сообщили, что воспитательница избила девочку, а также рассказали о "непрофессиональных способах" воспитания детей.
— Воспитатель детского сада в Дзержинском районе причинила телесные повреждения девочке. Кроме того, как сообщено в «пабликах» социальных сетей, родители других воспитанников также подтвердили непедагогические методы воспитания их детей персоналом дошкольного образовательного учреждения, — сообщили в субботу в облпрокуратуре.
Надзорное ведомство проверит, как в детском саду выполняется закон о об образовании и о защите прав ребенка.
До этого родители обвиняли руководство "Улыбки" в поборах. Еще в прошлом году году родители жаловались на необоснованные требования, грубость со стороны директора дошкольного учреждения.
-Выявлена публикация о том, что воспитатель причинила телесные повреждения ребенку. Кроме того, в статье содержаться сведения о нарушениях методов воспитания детей сотрудниками детского сада. По данному факту следственным отделом по Дзержинскому району... организовано проведение доследственной проверки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - отметили в региональном управлении СК.