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Главный разведчик РФ назвал доклад о происхождении коронавируса разведки США политизированным и непрофессиональным

10:59:539/26/2021Фото: Flickr
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По мнению Сергея Нарышкина, окончательный вывод, откуда взялся новый вирус, должны дать микробиологи, но он считает, что все указывает на природное происхождение страшного заболевания.

Сергей Нарышкин - глава Службы внешней разведки

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин поделился впечатлением об итогах расследования американских разведчиков, которые опубликовали доклад по происхождению коронавируса.

По словам Нарышкина, итоги расследования не обозначены четко, а формулировки — расплывчаты, что говорит о непрофессионализме авторов доклада.

- Совсем некоторое время назад разведсообщество США опубликовало свой доклад на этот счёт, где содержались такие, очень расплывчатые, я бы сказал, политизированные оценки, что, конечно, для разведки нехарактерно, и для разведки это выглядит очень непрофессионально, — сказал он в ходе интервью для RT.

По мнению главы ведомства, в России тоже следят за данной проблемой, но пока нет никаких доказательств той или иной версии о происхождении вируса. Нарышкин выразил мнение, что происхождение природное и большинство людей так и считает.

Глава СВР добавил, что окончательные выводы по данному вопросу должны прозвучать от профессионалов — микробиологов и вирусологов.

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разведкадокладкоронавируспроисхождениеСВРСергей Нарышкин
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