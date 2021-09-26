Главный разведчик РФ назвал доклад о происхождении коронавируса разведки США политизированным и непрофессиональным

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин поделился впечатлением об итогах расследования американских разведчиков, которые опубликовали доклад по происхождению коронавируса.
По словам Нарышкина, итоги расследования не обозначены четко, а формулировки — расплывчаты, что говорит о непрофессионализме авторов доклада.
- Совсем некоторое время назад разведсообщество США опубликовало свой доклад на этот счёт, где содержались такие, очень расплывчатые, я бы сказал, политизированные оценки, что, конечно, для разведки нехарактерно, и для разведки это выглядит очень непрофессионально, — сказал он в ходе интервью для RT.
По мнению главы ведомства, в России тоже следят за данной проблемой, но пока нет никаких доказательств той или иной версии о происхождении вируса. Нарышкин выразил мнение, что происхождение природное и большинство людей так и считает.
Глава СВР добавил, что окончательные выводы по данному вопросу должны прозвучать от профессионалов — микробиологов и вирусологов.