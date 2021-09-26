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Максимальное число зараженных коронавирусум с 8 августа выявили в России за сутки на 26 сентября

9:52:189/26/2021Фото: Nso.ru
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За последние 24 часа зафиксировано 805 летальных исходов.  За весь период наблюдений зарегистрировано 203 900 смертей среди людей с диагнозом "коронавирусная инфекция".

В России выявлено 22 498 случаев коронавируса
Сюжет: Третья волна коронавируса
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44-летний пациент скончался от коронавируса за сутки на 26 сентября в Новосибирской области: Всего 11 жертв COVID-19В Бердске болеют коронавирусом 150 человек на 26 сентября: Суточный прирост зараженных не падаетЕщё 773 новости

За прошедшие сутки на 26 сентября в России выявлено 22 498 новых случаев коронавируса. Из них 7,8% не имели клинических проявлений болезни, сообщили в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Отмечается, что новых заразившихся обнаружили во всех без исключения российских регионах. Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 420 913 случаев коронавируса - с начала пандемии.

На первом месте по суточному приросту остается Москва - 3275 новых заболевших. На втором - Санкт-Петербург - 2055, на третьем - Московская область - 1215.

За последние 24 часа зафиксировано 805 летальных исходов.  За весь период наблюдений зарегистрировано 203 900 смертей среди людей с диагнозом "коронавирусная инфекция". Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Новосибирской области за сутки скончались 11 пациентов с ковидом, выявили 164 новых заболевших.

За минувшие сутки в России полностью выздоровел 13 671 человек. Они вошли в общую статистику излечившихся - 6 604 604 человека за все время пандемии.

По данным университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 231,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4,74 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 42,9 млн случаев, Индии (свыше 33,6 млн) и Бразилии (более 21,3 млн). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.

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