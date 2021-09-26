Врачам приказали спасти пермского стрелка: Допрос откладывается - он постоянно теряет сознание, а в его горле стоят трубки

Допрос студента-первокурсника Пермского госуниверситела, устроившего стрельбу в университете, пока не может осуществиться - его состояние нестабильно.
Тимур Бекмансуров приходит в себя, а потом опять погружается в обморочное состояние. Источники 59.RU сообщили, что пострадавшие во время стрельбы в университете и сам стрелок находятся на одном этаже в Краевой клинической больнице. Также известно, что персоналу поставили задачу, чтобы подозреваемый выжил. На этаже постоянно находятся 10 сотрудников полиции. Силовики опасаются самосуда со стороны близких погибших при расстреле в вузе.
Известно, что Бекмансуров время от времени приходит в сознание, но вскоре снова опять отключается. В горле пациента стоят трубки, подключенные к системе жизнеобеспечения, говорить он не может, единственное — он попросил пить жестами. По этой причине пока к нему не пускают следователей для допроса.
Возле стрелка постоянно находятся наблюдающие во избежание возможного суицида. По информации СМИ, ни мать, с которой он живет, ни отец ни разу не поинтересовались состоянием сына - в больницу они не звонили, рассказали врачи. Напомним, что его лечение стоит около 2 млн рублей в сутки.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", пермскому стрелку ампутировали левую ногу до колена. Врачи подключали его к аппарату гемодиализа, так как у пациента отказывали почки.
Он получил огнестрельные ранения во время задержания - после того, как утром 20 сентября он пришел в родной вуз и открыл стрельбу. Погибли 6 человек, более 40 получили ранения и травмы. 7 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.