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Муж-миллионер модели Елены Перминовой из Бердска вспомнил о малой родине супруги и выразил восхищение

11:19:349/26/2021,Дарья КостинаФото: Инстаграм / скриншот с Twitter Александра Лебедева
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История знакомства бердчанки и бизнесмена Александра Лебедева совсем не похожа на сказку про принцесс. 17-летняя девушка связалась с плохой компанией. И ее выручил будущий супруг.

Перминова и Лебедев вместе уже 17 лет

Миллионер, многодетный отец и муж экс-бердчанки Лены Перминовой вспомнил о малой Родине своей жены. Александр Лебедев опубликовал на своей страничке в Twitter пост следующего содержания:

— Сибирские журналисты очень внимательно следят за постами моей жены в инстаграм. Вот, например, публикация на городском портале Бердска, — написал миллионер Александр Лебедев в Twitter.

Таким образом, муж сибирячки Елены Перминовой вспомнил о родном городе своей жены.

Напомним, о чем речь: ранее «Курьер. Среда. Бердск» рассказывал, что многодетная мать, жена миллионера и несостоявшаяся девушка Джеймса Бонда - Лена Перминова опубликовала в своем инстаграм-аккаунте несколько фактов о себе. В потоке полезной и интересной информации для подписчиков оказался и факт того, что девушка могла сняться в фильме в 2019 году, в роли девушки Джеймса Бонда. Но директор картины поменялся и назначили второй кастинг, который Елена не прошла. Именно эта новость «Курьер. Среда. Бердск» видимо, очень понравилась мужу-миллионеру сибирячки.

Кстати, журналисты «Курьер. Среда. Бердск», отправили вопросы для интервью Елене Перминовой, родившейся и выросшей в Бердске. Так что, в ближайшее время сибиряка расскажет, скачает ли она по Бердску и как совмещает шоу-бизнес и большую семью.

Напомним, история знакомства бердчанки и бизнесмена Лебедева совсем не похожа на сказку про принцесс. Будущая пара познакомилась, когда Лене было всего 17 лет, а Александру уже 44 года. В юности девушка связалась с плохой компанией, которая занималась торговлей запрещенными веществами и втянула в это Лену. Спустя время, Перминовой грозил тюремный срок за сбыт и хранение наркотиков.

Тогда Александр Лебедев был депутатом Госдумы и работал над проектом по защите свидетелей. Отец девушки решил обратиться к нему за помощью, и он откликнулся. Лебедев добился, чтобы Перминовой дали пять лет условно и забрал в Москву, сделав своей девушкой. Сейчас у пары трое детей: сыновья Егор и Никита и дочка Арина. Пара состояла в гражданском браке с 2003-го и обручилась только в 2020-м. Вместе они уже 17 лет и являются одной из самых красивых семей российского шоу-бизнеса.

Миллионер Лебедев ведёт страничку в Twitter
Миллионер Лебедев ведёт страничку в Twitter

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Почему Елена Перминова не прошла второй кастинг?

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