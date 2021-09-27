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27.09
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Международный День пожилого человека в Бердске 2021

10:46:019/27/2021Фото: Tilda Images
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По инициативе ООН День пожилого человека отмечают ежегодно с 1991 года 1 октября. В текущем году он выпадает на пятницу.

Во всех странах дети в этот день звонят родителям, внуки – бабушкам и дедушкам

Цели многочисленных мероприятий этого дня по всему миру – обратить внимание на проблемы, с которыми сталкивается старшее поколение, поделиться информацией о потребностях людей преклонного возраста, рассказать об их вкладе в развитие общества.

Во всех странах дети в этот день звонят родителям, внуки – бабушкам и дедушкам. Внимание близких – самое главное. Об этом важно не забывать младшему поколению.

Традиционно 1 октября проводятся Дни открытых дверей в различных учреждениях культуры. Старшее поколение бесплатно приглашают в музеи, на выставки, на концерты. К этому дню приурочены конкурсы, фестивали, конференции, тематические акции. К сожалению, пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в программу этого Дня. Некоторые мероприятия проходят онлайн, другие – на открытом воздухе. Бесплатно консультируют специалисты на «горячих» линиях. В прошлом году 1 октября в Бердске акцент делался на спортивные соревнования.

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К этому дню пожилым жителям нашего города предлагают дополнительную медицинскую поддержку. Вопросы здоровья с возрастом выходят на первый план. На мероприятия, направленные на оздоровление, медицинские центры Бердска приглашают людей старшего возраста для обследования различной направленности. Ко Дню пожилых в частных медицинских учреждениях нередко действуют специальные цены для пенсионеров.

Особое внимание уделяется малообеспеченным людям преклонного возраста, инвалидам, одиноким пенсионерам. Им оказывается материальная помощь, социально-бытовая поддержка. Правительство к этой дате часто приурочивает повышение пенсий. Производятся и другие выплаты.

Не остаются в стороне предприниматели города, активно участвуя в акциях социальной направленности для пожилых людей в этот день. На приобретение ряда товаров в магазинах и аптеках действуют льготные условия, пенсионерам предоставляются скидки. В рамках проведения мероприятий этого дня, специальные цены на стрижки и другие виды услуг для пожилых людей устанавливают парикмахерские Бердска.

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