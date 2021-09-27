Как облегчить метеозависимость и подготовить организм к магнитным бурям в октябре 2021 года? Точные даты геовсплесков

По всей России миллионы человек страдают от плохого самочувствия во время магнитных бурь, которые случаются каждый месяц. О том, как подготовить организм к опасному воздействию, облегчить симптомы, а также даты бурь в октябре в нашем материале.
Магнитные бури происходят, когда на Солнце случается сильная вспышка и солнечный ветер оказывает более мощное влияние на магнитную сферу, окружающую Землю. Сильнее всего от этого явления страдают люди с сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями. У них проявляются такие симптомы: слабость, головокружение, головные боли, боли в суставах, резкие скачки давления, усиленное сердцебиение, сонливость, бессонница, повышенная утомляемость, упадок настроения, раздражительность, повышенная тревожность и т.д.
По словам специалистов, чтобы снизить влияние бурь при гипертонии, необходимо пить как можно больше воды и сократить потребление соли и соленых продуктов, которые задерживают жидкость в теле человека. Лучше не переедать и есть легкие продукты, которые быстро усваиваются, добавить в рацион овощи и фрукты. Желательно избегать физических нагрузок, тяжелого труда, стрессов, не употреблять алкогольные напитки. Также метеозависимым лучше не вставать резко с кровати, избегать поездок на метро или на самолетах. Если появились симптомы, можно принять контрастный душ (если нет противопоказаний), выпить лекарство против давления или головной боли, заварить успокаивающий чай, постараться расслабиться. При этом важно принимать только те лекарства, которые были прописаны лечащим врачом и не заниматься самолечением.
Перед магнитной бурей следует хорошо выспаться, чтобы чувствовать себя отдохнувшим, можно походить на расслабляющие процедуры, заранее необходимо исключить или минимизировать стрессовые ситуации, не пить алкоголь. Если у человека обострились хронические заболевания, следует проконсультироваться с врачом.
По предварительным прогнозам, Солнце в октябре будет довольно активно, поэтому случится четыре магнитных бури, три из которых по интенсивности средние и одна мощная, продлится несколько дней. Даты магнитных бурь:
- 8 октября;
- 11 октября;
- 15-20 октября (самая сильная);
- 29-30 октября.