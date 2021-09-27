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27 сентября – Арбаин: Светлые памятные открытки в траурный день для всех мусульман мира

10:15:329/26/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Арбаин - поминки, проводимые на сороковой день мученичества Имама Хусейна, который вместе с 72 сподвижниками пал в неравной битве с армией омейядского халифа Язида.

Арбаин

Годовщина трагического события многовековой давности собирает в иракской Кербеле миллионы экстатичных паломников-шиитов. Для миллионов последователей шиизма этот религиозный праздник имеет не меньшее значение, чем регулярное паломничество в Мекку для остальных мусульман планеты.

Арбаин

Хотя День Арбаин широко отмечается по всему шиитскому миру – от Азербайджана до Йемена – центральные события мемориального фестиваля проходят на историческом месте гибели Хусейна в иракском городе Кербела. Маршрут паломничества-зиярата на Арбаин обычно начинается в Наджафе или в Багдаде. Оба города находятся примерно в 80 километрах от Кербелы.

Арбаин

Из-за возросшей угрозы со стороны представителей действующих в Ираке экстремистских группировок отмечание Дня Арбаин в Кербеле последние годы постоянно находится под угрозой срыва. Несмотря на очевидную опасность, поток шиитов паломников в Кербелу только увеличился.

Источник: travelcalendar.ru

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