27 сентября – Арбаин: Светлые памятные открытки в траурный день для всех мусульман мира

Годовщина трагического события многовековой давности собирает в иракской Кербеле миллионы экстатичных паломников-шиитов. Для миллионов последователей шиизма этот религиозный праздник имеет не меньшее значение, чем регулярное паломничество в Мекку для остальных мусульман планеты.
Хотя День Арбаин широко отмечается по всему шиитскому миру – от Азербайджана до Йемена – центральные события мемориального фестиваля проходят на историческом месте гибели Хусейна в иракском городе Кербела. Маршрут паломничества-зиярата на Арбаин обычно начинается в Наджафе или в Багдаде. Оба города находятся примерно в 80 километрах от Кербелы.
Из-за возросшей угрозы со стороны представителей действующих в Ираке экстремистских группировок отмечание Дня Арбаин в Кербеле последние годы постоянно находится под угрозой срыва. Несмотря на очевидную опасность, поток шиитов паломников в Кербелу только увеличился.
Источник: travelcalendar.ru