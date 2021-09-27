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Картинки от души с чудесным Днем воспитателя: поздравь любимую вторую маму 27 сентября

9:15:399/26/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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День воспитателя – профессиональный праздник работников детских садов: воспитателей, их помощников, нянь и всего персонала.

День воспитателя

Быть воспитателем — призвание,
Заботу детям всем дарить,
Мы Вас за Ваши все старания
Не устаем благодарить!
Мы в этот день Вам пожелаем,
Чтоб были счастливы всегда,
Чтоб на пути Вам не встречались
Ни грусть, ни горе, ни беда,
Чтобы с улыбкой шли по жизни
Ненастьям всем наперекор,
И чтоб с годами только ярче
Горел в душе любви костёр!

День воспитателя

Каждый день среди детей
С кашей и со сказкой,
Утешая малышей
Добротой и лаской.

Каждый день, как на войне —
Шум и гам повсюду,
В нескончаемой борьбе
С «Это я не буду!».

А сегодня день для Вас —
Ваш праздник, поздравляем!
Пусть сбудутся желания враз,
Вам счастья мы желаем.

День воспитателя

Самая лучшая в мире работа,
Детям дарить доброту и тепло,
И окружать самой нежной заботой,
Хоть и бывает порой тяжело.

Самое важное дело на свете, Беречь от опасности тех малышей, Чьи мамы и папы уходят работать, Доверив вам то, что сокровищ ценней.

Источник: pozdravok.ru

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