Ученые настоятельно советуют беременным женщинам принимать парацетамол / ацетаминофен только в случае медицинской необходимости

Группа из 13 ученых из США, Великобритании, Шотландии, Израиля, Европы, Канады, Бразилии и Австралии написала консенсусное заявление относительно использования парацетамола / ацетаминофена (APAP) беременными женщинами.
В своей статье, опубликованной в журнале Nature Reviews Endocrinology , группа предлагает беременным женщинам принимать парацетамол / ацетаминофен только в том случае, если это необходимо с медицинской точки зрения. Nature также опубликовала редакционную статью в том же номере журнала, в которой излагается консенсусное заявление и отмечается, что его авторы не призывают к запрету использования препарата, вместо этого они предлагают, чтобы беременные женщины принимали его более осторожно из-за возможных риск врожденных дефектов, пишет medicalxpress.com.
В своей статье авторы отмечают, что исследования, проведенные за последние несколько лет, показали, что при некоторых обстоятельствах APAP может влиять на развитие плода, что в некоторых случаях может привести к проблемам с неврологическими, урологическими и репродуктивными расстройствами у ребенка. В 29 исследованиях и обнаружил признаки врожденных дефектов в 26 из них. Они призывают провести дополнительные исследования, чтобы лучше понять возможные проблемы с препаратом, который используется беременными женщинами. Они также признают - как и несколько экспертов в статье, опубликованной в Science Media Center., сайт - этот APAP является единственным лекарством, доступным в настоящее время для обезболивания беременных женщин. И они отмечают, что медицинское использование APAP обычно оправдано, когда мать испытывает проблемы, которые могут негативно повлиять на ее ребенка, например, у нее жар. Но они также отмечают, что использование APAP беременными женщинами, по-видимому, стало обычным явлением, поскольку оно приобрело репутацию безопасного для использования в качестве универсального анальгетика.
Примечательно, что как группа экспертов, так и авторы нового документа отмечают, что рекомендация не отличается от той, которая уже используется большинством акушеров-гинекологов, и аналогичные формулировки обычно появляются на бутылках с продуктами, основанными на APAP, такими как Tylenol.
Авторы заявления о консенсусе также предполагают, что их намерение в публикации такой статьи состоит в том, чтобы привлечь новое и более пристальное внимание к возможности использования APAP, ведущей к определенным врожденным дефектам, и условиям, при которых они могут возникнуть. Они отмечают, что текущие исследования показали, например, что вероятность причинения вреда увеличивается с увеличением продолжительности использования APAP. Таким образом, они предлагают беременным женщинам рассмотреть возможность использования препарата для краткосрочного обезболивания, а не в качестве долгосрочного решения.