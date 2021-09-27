Как часто вы поливаете орхидею? Лучший индикатор сухости цветка и советы экспертов по сохранению растений

ОРХИДЕИ - это комнатное растение, за которым легко ухаживать, если вы знаете, как и Express, co.uk предлагает все лучшие советы эксперта по орхидеям Малкольма Грегори.
Несмотря на репутацию сложных орхидей, многие орхидеи можно легко выращивать как комнатные растения. Без особого ухода некоторые сорта могут цвести каждый год или даже несколько раз в год, вам просто нужно точно знать, как за ними ухаживать. Мы поговорили с экспертом по орхидеям и главным цветоводом в Love Orchids Малкольмом Грегори о том, как лучше всего ухаживать за орхидеями и как часто их следует поливать, в том числе о лучших способах полива, пишет express.co.uk.
Некогда дорогое экзотическое растение стало обычным явлением благодаря методам клонирования тканей, которые делают возможным массовое производство орхидей.
Хотя вы можете купить большинство орхидей менее чем за 20 фунтов стерлингов, это не значит, что вы будете знать, как сохранить растение живым в домашних условиях.
Орхидеи могут быть суетливыми - или, по крайней мере, загадочными - в своих требованиях, но Малкольм поделился своими советами экспертов о том, когда дело доходит до ухода за вашим растением и того, как их поливать.
Когда поливать орхидею
«Цвет корней в горшке - лучший индикатор того, когда поливать, если они зеленые, значит, они не нуждаются в поливе, если они серебристо-серые, то они нужны», - пояснил Малкольм.
«В зависимости от ваших домашних условий и времени года обычно проводится полив один раз в неделю.
«Другие признаки того, что орхидея не нуждается в воде: - на внутренней стороне горшка есть конденсат, кора темно-коричневого или черного цвета, кора влажная на ощупь или горшок кажется очень тяжелым.
«Ощущение веса - полезный метод для оценки потребности орхидеи в воде в декоративном горшке или в горшке, где корни не видны или кору нельзя трогать. Если он кажется легким, то его нужно поливать, опять же, обычно только один раз в неделю или дольше, если он тяжелый, то этого не нужно », - добавил он.
Как поливать орхидею
«Есть много способов поливать орхидею, у каждого есть свои достоинства и недостатки», - сказал эксперт.
«Метод« замочить и слить »- это тот метод, который я рекомендую, особенно новичкам, чтобы получить опыт в поливе орхидей, который является небольшим и не очень частым. Возьмите таз с водой и обмакните в кастрюлю так, чтобы она покрыла верхнюю часть коры. Следите за тем, чтобы растение не намокло. Оставьте на несколько минут впитаться, достаньте растение из воды и дайте стечь излишкам.
«Другой вариант - поставить во внешний горшок, налить воду до верха коры, дать ей впитаться, а затем стечь. Убедитесь, что растение не стоит в воде, оставшейся во внешнем горшке при замене дома. В этом методе используется меньше воды, чем в чаше, и намного меньше, чем при замачивании сверху.
«Способ« замачивания сверху »- это просто подержать горшок под краном и замачивать кору, опять же, стараясь не намочить растение. Можно использовать лейку или кувшин. Опять же, дайте ему стечь и не допускайте, чтобы он стоял в воде в своем доме.
«Если вышеперечисленные методы не могут быть использованы, например, если посажены во внешний горшок или стеклянную банку, и горшок не может быть удален, необходимо использовать какой-то способ подведения воды к корням», - пояснил Малкольм.
«Ложки, чашки для яиц, мини-лейки с длинными носиками - все это успешно использовалось, даже широко обсуждаемый метод кубиков льда. Главное - использовать небольшое количество воды один раз в неделю. Количество и время улучшаются по мере накопления опыта. Не допускайте соприкосновения кубиков льда с растением.
«Какой бы метод ни использовался, очень важно не оставлять воду в центре кроны орхидеи, так как это может вызвать гниль кроны, второго по величине убийцу орхидей. Просто удалите их бумажной салфеткой, если они попадут в пазухи кроны или листьев », - сказал он.
Что касается того, что является самым большим убийцей орхидей, Малькольм сказал «чрезмерный полив».
Этого можно избежать, «не ставя <орхидею> постоянно в воду и давая ей высохнуть между поливами».
Признаки переувлажнения
- Черные мертвые корни гниют.
- Черная кора, которая начинает разлагаться.
- Кора не высыхает или долго сохнет.
- Черная крона растения, переходящая в листовые сочленения.
- Пожелтение листьев со временем опадание.
- Внезапное падение цветка или бутона.
Опрыскивание орхидей - когда делать
Распылите листья, когда они станут морщинистыми, чтобы увлажнить их, если растение действительно высохло.
Распыляйте, когда корни страдают от высыхания коры, чтобы стимулировать рост корней, но при этом поддерживать растительность.
Туманное растение в жаркие периоды и понижается влажность.
Сдержанное запотевание можно использовать в качестве метода полива, если вы не можете использовать метод Dunk and Drain.
Опрыскивание орхидей - нельзя
Не позволяйте воде скапливаться в пазухах кроны или листьев, так как это может вызвать гниение.
Не распыляйте в конце дня, так как листья должны быть сухими по вечерам и ночью, вызывая гниение тогда, когда они влажные, туман только утром.
Не распыляйте зимой, поскольку обычно не требуется, если только в помещении с очень низкой влажностью и высокой температурой.
Не распыляйте цветы, так как это может вызвать гниение ботритиса. Не используйте холодную или горячую воду.
Кормление орхидей
«Фаленопсису требуется очень мало питательных веществ в дикой природе, поэтому, если для кормления орхидей используется специальный корм для орхидей, который является очень слабым кормом, можно также использовать обычный корм для комнатных растений, но не менее четверти крепости», - прокомментировал Малкольм.
«Перекармливание или использование высокопрочного корма обожжет корни и убьет их, что в конечном итоге приведет к гибели растения.
«Из-за этого я рекомендую новичкам не беспокоиться о кормлении и не беспокоиться, также недавно приобретенные растения имеют достаточно запасов на год или около того, чтобы не нуждаться в подкормке».
О Малькольме
«Я выращиваю орхидеи фаленопсис уже 15 лет, хотя я уже несколько десятилетий выращиваю комнатные, декоративные и овощи в коммерческих целях», - пояснил он.
«В течение года, когда строился новый дом для орхидей, заменяющий коллекцию старых оранжерей, я некоторое время работал в питомниках орхидей в Голландии и Германии, изучая тайны выращивания орхидей и методов их производства.
«Я также провел некоторое время в голландском питомнике, который выращивал наши растения на всех стадиях роста производства, поэтому, когда наш дом для орхидей был (почти) закончен и готов, я переехал с несколькими сотнями тысяч растений, и мы поднялись и Бег.
«Следующей задачей было передать эти знания остальной команде, использованию оборудования и теплицы, а также методов выращивания. Я все еще занимаюсь этой работой, но для гораздо более широкой аудитории », - добавил Малкольм.
«Это мой второй период работы в Double H Nurseries, первый - пять лет в конце семидесятых, когда я бросил школу.
«После учебы в садоводческом колледже я провел следующие 25 лет в собственном питомнике, выращивая почти все растения, которые вы могли придумать для продажи в моем магазине и садовом центре.
«Проработав шесть с половиной дней в неделю в течение многих лет, я решил уйти на пенсию и присесть.
«Технический менеджер Double H однажды увидел, как я гуляю с собакой, узнав, что я больше не работаю, вытащил меня обратно в Double H и запер в одном из теплиц, сказав, что им нужен гровер, поскольку мы - редкая порода.
«Я был здесь с тех пор, и именно так я увлекся выращиванием орхидей», - продолжил он.
«Моя любимая орхидея - это текущее воплощение моего любимого цвета - белый, румянец, розовый, в настоящее время это разновидность Pink Clouds.
«Это мой фаворит, поскольку я думаю, что он символизирует меня ... чистый белый цвет невинности с небольшим розовым румянцем озорства!»