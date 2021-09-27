Как часто нужно менять зубную щетку? На вашей щетке может обитать до 10 млн бактерий

ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ - это предмет личной гигиены, которым люди пользуются ежедневно, но их не меняют так часто, как это необходимо. Как часто нужно менять зубную щетку?
Хотя большинство людей чистят зубы два раза в день, эксперты обнаружили, что люди, возможно, не меняют их так часто, как это необходимо. Согласно исследованию Манчестерского университета, зубные щетки могут накапливать более 10 миллионов бактерий - это больше на квадратный дюйм, чем бактерий, обнаруженных в сиденье унитаза (50 на квадратный дюйм) или в полу общественного туалета (два миллиона на квадратный дюйм), пишет express.co.uk.
В результате, если не менять зубные щетки или чистящие насадки достаточно часто, это может отрицательно сказаться не только на ваших зубах, но и на вашем здоровье в целом.
Как часто нужно менять зубную щетку или чистящую насадку?
Обтрепанные щетинки неэффективны для удаления зубного налета и остатков пищи, а это значит, что они могут отрицательно сказаться на гигиене полости рта.
Соучредитель компании Bristle, занимающейся тестированием микробиома полости рта, Брайан Маурер объяснил: «Со временем щетина вашей зубной щетки изнашивается от использования, что повлияет на то, насколько хорошо вы чистите зубы».
Согласно исследованию 2020 года, уровень бактерий остается относительно неизменным между двумя и 12 неделями, но их количество увеличивается через 12 недель, поэтому важно менять зубную щетку каждые три месяца.
Какое влияние ваша зубная щетка может оказать на общее состояние здоровья?
Зубные щетки могут переносить большое количество бактерий из-за того, где они находятся.
Эксперты Doop объясняют, что один из основных источников нежелательных бактерий, попадающих на щетину зубной щетки, происходит из-за того, что вы находитесь слишком близко к унитазу.
Они заявляют: «Если унитаз расположен очень близко к раковине, больше шансов, что бактерии, которые выбрасываются в воздух при смывании, достигнут и загрязнят вашу зубную щетку».
Главный операционный директор Dentaly Аманда Напиту добавила: «Когда вы смываете унитаз, из него выделяется аэрозольный баллончик, известный как« туалетный шлейф ».
«Он может преодолевать расстояние до 15 футов, и в ванной среднего размера, вероятно, вы храните свою зубную щетку в пределах этого диапазона.
Самый простой способ защитить от попадания бактерий в унитаз на зубную щетку - закрыть крышку перед смывом ».
Микробы также могут легко распространяться между зубными щетками, если они хранятся рядом с другими членами вашей семьи.
Г-н Мауэр из Bristle объяснил: «Оральные бактерии, в том числе те, которые вызывают заболевание десен, могут передаваться от одного человека к другому, когда мы целуемся, пользуемся общей посудой или при любой другой возможной деятельности, которая может передавать слюну.
«Итак, чтобы избежать передачи микробов от одного человека к другому, мы не должны делиться своими зубными щетками».
Как можно чистить зубную щетку?
Один простой способ содержать зубную щетку в чистоте - использовать жидкость для полоскания рта перед чисткой зубов.
Ополаскиватель для полости рта может помочь уменьшить количество бактерий, которые переносятся изо рта на зубную щетку.
Это связано с высокой концентрацией алкоголя в жидкости для полоскания рта, которой достаточно для уничтожения некоторых форм бактерий и микробов.
По мнению экспертов Doop, это важно делать до, а не после чистки зубов.
Г-жа Напиту объяснила: «Полоскание после чистки зубов водой или жидкостью для полоскания рта на самом деле может принести больше вреда, чем пользы.
«Если вы используете зубную пасту с фтором для защиты полости рта, совет Фонда здоровья полости рта:« Плюнь, не смывай ».
«Это позволяет фториду дольше оставаться на эмали и обеспечивать лучшую защиту».
Эксперты также рекомендуют оставлять зубную щетку в чашке с жидкостью для полоскания рта после чистки, так как это поможет очистить щетину и убить бактерии.
Детский стоматолог Лаура Хулинг сказала: «Одно из немногих преимуществ жидкостей для полоскания рта на спиртовой основе заключается в том, что они помогают убивать бактерии на зубной щетке.
«Вы можете окунуть головку зубной щетки в ополаскиватель для полости рта на спиртовой основе, оставить на минуту, а затем поставить зубную щетку вертикально, чтобы она высохла.
«Обычно я рекомендую очистить ручку водой с мылом, а затем оставить ее в вертикальном положении для высыхания».