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Пневмония: эксперт раскрывает три способа избежать смертельной инфекции

10:00:049/26/2021Фото: piqsels.com
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Наиболее распространенные симптомы пневмонии - затрудненное дыхание, боль в груди, кашель и лихорадка - обычно одинаковы, независимо от того, какой у вас тип пневмонии.

бактерии
Чтобы оставаться здоровым и держаться подальше от таких болезней, как пневмония, полезно понять, что может вызвать заболевание и как вы можете предотвратить его

ПНЕВМОНИЯ - это отек (воспаление) ткани одного или обоих легких. Обычно это вызвано бактериальной инфекцией, а также может быть вызвано вирусом, например COVID-19. Эксперты объяснили, что с наибольшей вероятностью может вызвать пневмонию, и объяснили, как можно избежать заражения легких.

Наиболее распространенные симптомы пневмонии - затрудненное дыхание, боль в груди, кашель и лихорадка - обычно одинаковы, независимо от того, какой у вас тип пневмонии. Однако существует несколько причин пневмонии, и выяснение того, что стоит за вашей болезнью, может помочь вашему терапевту эффективно лечить ваше состояние, пишет express.co.uk.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), пневмония - это инфекция легких, которая вызывает воспаление и накопление жидкости в воздушных мешочках или альвеолах легких.

Это может вызвать легкое или тяжелое заболевание у людей любого возраста.

Раймонд Кашиари, пульмонолог из больницы Св. Иосифа в Калифорнии, объяснил, что, хотя у вас больше шансов заболеть пневмонией, если вы курите или страдаете такими заболеваниями, как диабет или сердечные заболевания, любой человек любого возраста может заболеть пневмонией.

К счастью, пневмония не является полностью неизбежной - вакцины могут помочь предотвратить некоторые виды пневмонии, равно как и соблюдение правил гигиены рук и дезинфекция поверхностей, к которым часто прикасаются.

Хотя пневмония, как и вирусы, все равно заразится.

По данным Управления национальной статистики, в 2020 году в Великобритании от пневмонии умерло 13 619 человек.

Чтобы оставаться здоровым и держаться подальше от таких болезней, как пневмония, полезно понять, что может вызвать заболевание и как вы можете предотвратить его.

Бактерии

Бактериальная пневмония обычно вызывается Streptococcus pneumoniae, который обитает в верхних дыхательных путях, сказал доктор Кашари. «Это наиболее частая причина пневмонии», - добавляет он.

У вас может развиться бактериальная пневмония как осложнение вирусной инфекции, такой как простуда или грипп; из-за вдыхания или вдыхания жидкости, такой как слюна или рвота; или вы можете просто разработать его самостоятельно.

«Раньше считалось, что легкие - это стерильная среда, лишенная бактерий. Теперь мы знаем, что это неправда и что легкие« колонизированы »бактериями, которые безвредны при обычных обстоятельствах», - сказал Марк А. Сала. доцент медицины в Северо-западной медицине.

По его словам, в некоторых ситуациях, например, после вирусной инфекции, которая нарушает баланс бактерий в легких, у вас может развиться бактериальная пневмония.

Бактериальная пневмония обычно лечится пероральными антибиотиками, говорит доктор Кашиари. Однако в более тяжелых случаях пациенту могут быть назначены антибиотики, дыхательные процедуры или кислородная терапия.

Вирусы

Есть много вирусов, которые могут привести к вирусной пневмонии. По словам доктора Кашиари, SARS-CoV-2, вирус, вызывающий COVID-19, является основной причиной пневмонии у взрослых.

«Типичный способ развития пневмонии - это контакт с каплями или аэрозолями человека с активной инфекцией, что приводит к воспалению и иммунному ответу, который мы затем называем пневмонией», - сказал доктор Сала.

Лечение вирусной пневмонии обычно включает использование противовирусного лечения, и, как и в случае с бактериальной пневмонией, людям с тяжелыми случаями может потребоваться дополнительный кислород или дыхательные процедуры.

Доктор Кашиари также сказал, что некоторые вакцины могут помочь снизить риск развития вирусной пневмонии, в том числе вакцина против гриппа и вакцина COVID-19.

Грибы

Грибковая пневмония - это скорее потенциальная проблема для людей с хроническими заболеваниями или ослабленной иммунной системой. Никола Ханания, пульмонолог из Медицинского колледжа Бейлора, сказал, что врачи «на самом деле не видят грибковую пневмонию у людей с нормальной иммунной системой». Однако, по ее словам, для людей с диабетом, СПИДом, ВИЧ или раком это может быть опасно.

«В общем, грибковая пневмония не является проблемой для большинства людей в США, за исключением нескольких организмов», - добавляет доктор Сала.

Врачи обычно лечат грибковую пневмонию противогрибковыми препаратами, такими как флуконазол.

Согласно NHS, наличие любого из распространенных признаков пневмонии - лихорадки, озноба, кашля и одышки, среди прочего, - означает, что вы должны обратиться за лечением, независимо от того, что может быть за этим.

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