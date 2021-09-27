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День воспитателя: как от души сказать спасибо 27 сентября любимым воспитателям наших малышей. История праздника

2:34:549/27/2021,Ангелина ЮдинаФото: piqsels.com
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Первые упоминания про данную профессию были в Древней Греции. Там таких людей называли детоводителями – это были рабы, которые были приставлены к детям.

воспитатель, дети
Это очень ответственная профессия, ведь от качества работы с ребенком зависит его восприятие мира и многое другое

Воспитатель – это сейчас незаменимый человек в жизни многих семей. Он занимается воспитанием и обучением детей до 7 лет. В каждом садике имеется такой человек. Это очень ответственная профессия, ведь от качества работы с ребенком зависит его восприятие мира и многое другое.

Первые упоминания про данную профессию были в Древней Греции. Там таких людей называли детоводителями – это были рабы, которые были приставлены к детям. Они сопровождали их и помогали во всем. Хоть у него – детоводителя, – и не было четко прописанных обязанностей, он так или иначе рассказывал ребенку о мире, различных устоях и правилах в нем, а также прививал определенные качества и развивал некоторые способности.

Однако в настоящее время воспитатель – это не просто учитель, но и друг. Он пытается найти общий язык с каждым ребенком. Помимо своеобразного обучения, пытается привить и любовь к творчеству, с помощью проведения спектаклей, чтения стихотворений и многого другого. Воспитатель также учит детей играть и работать в одной команде, начинать делиться с другими (игрушками) и помогает развивать какие-либо навыки, например, рисованием или лепкой из пластилина.

История и традиции праздника, его даты

Журналисты различных изданий, посвященным дошкольному образованию и проблемам педагогики, попытались обратить внимание на воспитателей, обозначая их значимость наравне со школьными педагогами. Ими было выдвинута идея учреждения Дня воспитателя. Чиновники и ведущие специалисты, а также общество и президент поддержали ее, был подписан указ. Так 27 сентября 2004 года появился День воспитателя. В большинстве других стран День воспитателя проводится вместе с Днем учителя.

Интересный факт: Дата этого праздника приурочена к открытию первого детского садика в Санкт-Петербурге – 27 сентября 1863 года.

Теперь День воспитателя является официальным профессиональным праздником всего персонала детских садиков – непосредственно воспитателей, нянь, помощников и других.
Главная роль в этом празднике отведена детям – они подготавливают для своих воспитателей концертные программы, в которых выражают свою благодарность и демонстрируют то, чему уже научились. То есть наглядно показывают успехи, которых успели достичь со своими наставниками в той или иной области.

В течение или по завершении концертной программы воспитателю вручаются подарки. Чаще всего это цветы, конфеты или памятные сувениры, а также поделки детей, сделанные своими руками. Также к данному дню воспитанники вместе со своими родителями делают стенгазету с фотографиями, оформленные детьми. Подготавливаются различные открытки и грамоты, которые вручаются воспитателям.

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