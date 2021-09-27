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Что значит траурный день Арбаин 27 сентября? Кого мусульмане поминают в этот день?

3:00:109/27/2021,Ангелина ЮдинаФото: euronews.com
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Арбаин – в переводе означает сороковой день. Именно на сороковой день после смерти совершается паломничество.

арбаин
27 сентября у мусульман является днем траура, приуроченным к кончине Имама Хусейна

27 сентября является немаловажной датой как для христианства, так и для мусульман. Если первые в этот день чествуют Воздвижение Креста Господня, то вторые наоборот посвящают его трауру. Они называют его Арбаин.

27 сентября у мусульман является днем траура, приуроченным к кончине Имама Хусейна. Его название – Арбаин, – в переводе означает сороковой день. Именно на сороковой день после смерти совершается паломничество.

История смерти Хусейна

Муавия был правителем Халифата с 661 по 680 год. Он был сильным лидером, поэтому после кончины на его место требовался не менее достойный человек. Его сын на тот момент не являлся достойной кандидатурой, поэтому рассматривались другие варианты. И жители Куфы стали писать письма Имаму Хусейну с просьбами занять его место. Они уверяли, что многие поддержат его.

Сначала он долго сомневался, а затем отправил своего двоюродного брата, Муслима, чтобы тот привел к присяге всех согласных. Прибыв в город, он действительно нашел множество сторонников Имама и сообщил ему об этом в письме. Чуть позже и сам Хусейн с небольшим отрядом выдвинулся в Куфу.

Однако нашлись и противники. Было выдвинуто множество угроз, после которых жители Куфы выдали Муслима, и его казнили. Хусейн узнал об этом, когда его караван вместе с женами и детьми был неподалеку от Куфы. Некоторое время подумав, он все же двинулся дальше. Несколько дней он ходил вокруг города, не имея возможности попасть внутрь. После чего ему поставили ультиматум – либо он сдается, либо умирает.

Попросив день на размышления, он начал подготовку к сражению. Но силы сторон были не равны – около восьмидесяти человек у Хусейна и пятитысячное войско у противника. Сражение продолжалось несколько часов. Имам был ранен мечом в голову. Тогда он взял своего ребенка и сел около шатра. Сначала лучники убили ребенка, затем они пронзили стрелой рот внука Пророка, просившего воды. Затем трое солдат убили его – один поразил его мечом, другой копьем, а третий отрубил его голову.
Также среди погибших в той схватке были 5 сыновей и 7 братьев Хусейна.

Традиции

Паломничество в город, хранящий гробницу Имама Хусейна, совершатся с вечера 27 по вечер 28 сентября. В церемонии принимают участие все ответвления мусульманства, в том числе и шииты. Она является самой многочисленной в мире.
Путь к святыне составляет более 80 километров, и его принято проходить пешком, чтя память о Хусейне, и его соратниках. По прибытии читается молитва, выражающая почтение и верность внуку Пророка. Называется она зиярат, и в ее тексте он обозначается как наследник пророков.

Однако Арбаин проводится не только в Кербеле, но и во многих других странах, исповедующих ислам. В этот день зачитываются тексты, посвященные страданиям Имама Хусейна. А у некоторых шиитов принято совершать ритуал истязания. Они, используя цепи и острые лезвия, избивают себя, тем самым чтя память о нем.

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