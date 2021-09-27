27 сентября - Всемирный день туризма: разноцветные поздравления для любителей путешествий

Этот праздник выбран генеральным собранием Всемирной туристической ассоциацией в 1979. А 27 сентября был установлен регламент международной туристической организацией. Основателем дня туризма является англичанин Томас Кук. Благодаря этому человеку торжество отмечают 30 лет. Дата, когда отмечается День туризма - 27 сентября.
Планов интересных и затей,
Всем мечтам, фантазиям - простора!
Милых, замечательных друзей,
Важных и полезных разговоров!
Радостей и смеха - океан,
Море Всевозможных развлечений!
Дальних путешествий, теплых стран,
Радужных, огромных тебе впечатлений!
***
Туристический продукт
есть у фирм и там и тут,
но лишь вам мы доверяем,
так как очень твёрдо знаем:
вы, друзья, не подведёте,
компетентно вы даёте
информацию о турах,
об отелях. Клиентура
отзывается чудесно
на всех форумах. Прелестно
говорят коллеги также
о работе вашей. Старше
вы своих всех конкурентов,
но не допустите моментов
нахальства, лени и гордыни,
достойно вы несёте имя
своей компании. Пускай же
успех сопутствует и дальше!
Эрудиция, активность, креативность
в турбизнесе вам очень помогают,
а также ценим в вас оперативность,
ответственность. И с вами (точно знаем)
спокойно можно туры совершать,
в работе вы не терпите халявы,
вам можно всей душою доверять
свои мечты об отдыхе желанном!
***
Ты выбрал очень славную профессию –
людям путешествия дарить,
туризма сфера очень интересная,
она хандру способна даже излечить,
наполнить новизной само сознанье,
экскурсией приятно удивить,
отдыха познать очарованье
и вдохновеньем душу озарить!
Ты байду гнал свою вперед,
Удачу обгоняя смело
Теперь твой спасжилет плывет
А в нем — бесчувственное тело
Оно весло здесь потеряло
И целый день за ним ныряло.
Но вот две лодки на реке
Засеребрились вдалеке:
Друзья спешат к нему. Напрасно.
И запоздалый бутерброд
В сведенный судорогой рот
Уже не лезет. Им все ясно...
Увы, друзья! Такой гребец
На этой речке не жилец.
Источник: pozdravik.ru