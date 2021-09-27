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С днем рождения Google: классно, что ты помогаешь людям во всем – от Вселенной до рецепта малинового варенья

6:30:459/26/2021Фото: 3d-galleru.ru, birthdaycards.su, fotostrana.ru
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Дата, когда отмечается День Рождения Гугла - 27 сентября.

27 сентября - День рождения Google
27 сентября - День рождения Google

27 сентября одна из наиболее известных и популярных поисковых систем празднует свой день рождения. Компания Гугл известна почти каждому пользователю интернета.  В этот день все пользователи Гугла могут поздравить друг друга с тем, что остаются верными этой поисковой системе, и именно она является для них простой и удобной. Также вы можете отправить поздравительное письмо в компанию Гугл, которое непременно прочтут. Дата, когда отмечается День Рождения Гугла - 27 сентября.

27 сентября - День рождения Google
27 сентября - День рождения Google

Кто поможет нам ответить на любой вопрос,
Это Гугл незаменимый и такой родной, простой!
Вбиваешь, то, что тебе от него необходимо,
И он становится для тебя жизненно необходимым!
Поздравления с Днем Рождения наш Гугл прими,
И за собой по просторам битов и байтов ты проведи!
Давайте с уважением к системе поиска будем относиться,
Чтобы не пришлось потом самим стыдиться!

***

Наш Гугл волшебный помощник всем на планете,
Про него знают все взрослые и даже маленькие дети!
Кто поможет решить даже самую сложную задачу,
Это Гугл конечно, и еще раз Гугл в придачу!
Сочинение напишет, уравнение трудное сам решит,
Но помни, что человека, он все равно не сможет заменить!
Но сегодня с Днем Рождения мы его поздравим,
И на открытые сайты поздравления можно отправить!

27 сентября - День рождения Google
27 сентября - День рождения Google

Гугл, Гугл, самый лучший помощник наш,
Это интернет, на все ответы ты нам, конечно же дашь!
Поздравления с Днем Рождения Гугл наш принимай,
И побольше новых программ нам ты предлагай!
На все ответы мы с тобой можем найти ответ,
Что же мы делали без него совсем не много лет!
Пусть вся информация у тебя, наш Гугл надежно хранится,
И может быть в будущем она тоже нам пригодиться!

***

Где Атлантида историческая находится, кто там живет,
На все эти вопросы Гугл ответы обязательно найдет!
Сегодня День Рождения Гугл мы твой отмечаем,
И всех пользователей от всей души поздравляем!
Желаем тебе, родной Гугл успешного процветания,
И просим пользователей обращать на него свое внимание!
Пусть на все запросы он сможет найти интересные ответы,
И даст возможность просмотреть необычные сюжеты!

27 сентября - День рождения Google
27 сентября - День рождения Google

Всех людей планеты призываем тебе, Гугл, сказать спасибо,
Ведь без него мы бы до сих пор многое не знали в мире!
А теперь любая информация у нас под рукой,
Ведь Гугл всегда с нами и, конечно же с тобой!
Пользователи только не забывайте за интернет платить,
И тогда Гугл будет Вас любить и всех холить!
Поздравления еще раз все люди принимайте,
И никогда про Гугл информационный вы не забывайте!

***

Гугл лучший помощник и школьнику и студенту,
Хирургу, учителю, ученому, сварщику и корреспонденту!
Составить доклад, реферат, написать статью,
Наш мудрый помощник Гугл уже тут, как тут!
Сегодня День Рождения Гугл по всему миру отмечает,
И мы его от души сегодня все поздравляем!
Пусть информация всегда твоя достоверной будет,
И пользователи сказать спасибо тебе не забудут!

Источник: pozdravik.ru

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