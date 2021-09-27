Погода в Бердске 27 сентября 2021: новая неделя начнется с потепления

Начало новой недели, 27 сентября в Бердске ожидается без осадков и с небольшим потеплением.
Так, с утра воздух в городе прогреется до +3 градусов, а к обеду потеплеет до +6 по Цельсию. При этом подует северо-западный ветер, с порывами до 2,7 м/c. Давление понизится и составит 755 мм ртутного столба. Влажность воздуха составит 77%.
27 сентября по церковному календарю праздник Воздвижения Креста Господня. В этот день вспоминают, как его нашли, а затем воздвигли над толпой верующих.
В народе в этот день отмечается Капустник – символизирующий настоящее наступление осени. 27 сентября завершался период равноденствия, ночь постепенно добавлялась и темное время суток начинало преобладать над светлым. Люди верили, что в этот день тьма и свет - а значит зло и добро вступают в борьбу: тьма пытается преодолеть, но сила Животворящего Креста Господня прогоняет всякую беду.
А капустником называли, потому что главная традиция в этот день — напечь пирогов с капустой и угощать гостей. Чем больше гостей в этот день в дом зайдет, тем большая удача ждет хозяев. "Капустный пирог сладкий выйдет - и семейная жизнь пойдет.