Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
26.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Погода в Бердске 27 сентября 2021: новая неделя начнется с потепления

11:20:409/26/2021Фото: pixabay.com
0

Давление понизится и составит 755 мм ртутного столба.

Чем больше гостей в этот день в дом зайдет, тем большая удача ждет хозяев

Начало новой недели, 27 сентября в Бердске ожидается без осадков и с небольшим потеплением.

Так, с утра воздух в городе прогреется до +3 градусов, а к обеду потеплеет до +6 по Цельсию. При этом подует северо-западный ветер, с порывами до 2,7 м/c. Давление понизится и составит 755 мм ртутного столба. Влажность воздуха составит 77%.

27 сентября по церковному календарю праздник Воздвижения Креста Господня. В этот день вспоминают, как его нашли, а затем воздвигли над толпой верующих.

В народе в этот день отмечается Капустник – символизирующий настоящее наступление осени. 27 сентября завершался период равноденствия, ночь постепенно добавлялась и темное время суток начинало преобладать над светлым. Люди верили, что в этот день тьма и свет - а значит зло и добро вступают в борьбу: тьма пытается преодолеть, но сила Животворящего Креста Господня прогоняет всякую беду.

А капустником называли, потому что главная традиция в этот день — напечь пирогов с капустой и угощать гостей. Чем больше гостей в этот день в дом зайдет, тем большая удача ждет хозяев. "Капустный пирог сладкий выйдет - и семейная жизнь пойдет.

Трагедия в столице: взрыв автобуса убил 20 солдат
Массовый бунт в Белоруссии: что происходит
Симоньян объяснила отказ выходить замуж за Кеосаяна
Труп на площади в Москве оказался сыном артиста РФ
19-летний парень похвастался и был расстрелян в прямом эфире
Смешные провинциалки, которые хотят стать леди
vsenovosti.net
Не для слабаков: как выглядели наложницы гарема
vsenovosti.net
Звезды, которые смыли косметику и напугали всех
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Вот что значит отказало чувство меры: Сеть ржет уже который день
Откровения из Союза: фото, которые прятали годами
vsenovosti.net
Полицейский РФ изнасиловал 18-летнюю в отделе
Девушки в стиле Pin Up, 25 ярких фото
Факты, от которых волосы дыбом: вот что с женщинами вытворяли
Пытались спастись: погибла семья из 12 человек
Пропавшего без вести 25-летнего актера РФ нашли мертвым
Загадочная смерть 6 генералов за 10 дней: раскрыты причины
традициипогодаприметы погода в Бердске 27 сентября
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вам погода?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Загадочная смерть 6 генералов за 10 дней: раскрыты причины
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
За кулисами конкурса красоты: жуткие снимки
vsenovosti.net
Скандал в РФ: что устроили мусульманки на пляже

Последние новости

БердскПогода в Бердске 27 сентября 2021: новая неделя начнется с потепления
11:20:40 9/26/2021
Погода в Бердске 27 сентября 2021: новая неделя начнется с потепления
Какой сегодня церковный праздник 27 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
11:20:13 9/26/2021
Какой сегодня церковный праздник 27 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Ученые настоятельно советуют беременным женщинам принимать парацетамол / ацетаминофен только в случае медицинской необходимости
11:00:51 9/26/2021
Ученые настоятельно советуют беременным женщинам принимать парацетамол / ацетаминофен только в случае медицинской необходимости
Магнитная буря 27 сентября 2021: плохая космическая погода ухудшится – как справиться со стрессом в тяжелый период метеопатам?
10:45:39 9/26/2021
Магнитная буря 27 сентября 2021: плохая космическая погода ухудшится – как справиться со стрессом в тяжелый период метеопатам?
27 сентября – Арбаин: Светлые памятные открытки в траурный день для всех мусульман мира
10:15:32 9/26/2021
27 сентября – Арбаин: Светлые памятные открытки в траурный день для всех мусульман мира
Пневмония: эксперт раскрывает три способа избежать смертельной инфекции
10:00:04 9/26/2021
Пневмония: эксперт раскрывает три способа избежать смертельной инфекции
Уникальные открытки с Воздвижением Креста Господня на 27 сентября и душевные поздравления каждому верующему
9:45:49 9/26/2021
Уникальные открытки с Воздвижением Креста Господня на 27 сентября и душевные поздравления каждому верующему
Картинки от души с чудесным Днем воспитателя: поздравь любимую вторую маму 27 сентября
9:15:39 9/26/2021
Картинки от души с чудесным Днем воспитателя: поздравь любимую вторую маму 27 сентября
Как часто вы поливаете орхидею? Лучший индикатор сухости цветка и советы экспертов по сохранению растений
9:00:36 9/26/2021
Как часто вы поливаете орхидею? Лучший индикатор сухости цветка и советы экспертов по сохранению растений
«Я денежный магнит»: что сделать, чтобы деньги всегда были с вами с помощью закона притяжения
8:00:50 9/26/2021
«Я денежный магнит»: что сделать, чтобы деньги всегда были с вами с помощью закона притяжения