Магнитная буря 27 сентября 2021: плохая космическая погода ухудшится – как справиться со стрессом в тяжелый период метеопатам?

За последние дни, магнитные бури не давали покоя метеозависимым людям. В этот раз, 27 сентября будет самым тяжелым периодом для метеозависимых — весь день будут возникать магнитные возмущения разной силы.
27 сентября в 12 часов ночи по Москве, и в четыре утра по новосибирскому времени – солнечный ветер принесет возмущения в 6 баллов - такая обстановка продлится три часа, затем в 7 утра волнения немного ослабнут до 4 баллов, но все-равно будут ощутимы. Магнитные бури продлятся до 13.00 по Новосибирску, а затем фон уменьшится до трех баллов и продлится до конца дня.
Такие явления космической погоды, в зависимости от их серьезности, могут вызвать незначительные перебои в подаче электроэнергии и даже вывести спутники из строя.
Но, по недавним исследованиям, все больше доказывается негативное воздействие магнитных бурь на самочувствие человека.
И это доказывают на собственном примере наши читатели:
- Два этих дня было плохо, но сегодня – особенно. Проснулась от того, что плохо стало. Дышать тяжело, слабость. Когда встала, то начало шатать, предобморочное
состояние, спазм мышц спины, дереализация, и паническая атака.
- Шатает и слабость сильная.
- Весь день стресс и раздражение.
Исследования показывают, что изменения в организме во время магнитных бурь наблюдались как у здоровых людей, так и у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это стрессовая реакция, которая сопровождается колебаниями уровня выработки гормона стресса.
Поэтому у людей возникают следующие симптомы:
- Появляется усталость;
- головные боли;
- учащенное сердцебиение;
- людям с бронхиальной астмой, становится труднее дышать;
- часто скачет давление;
- может повышаться раздражительность, возникать необоснованное беспокойство, снижаться работоспособность;
- люди с неустойчивой психикой могут испытывать депрессию.
Исключите употребление алкоголя, ограничьте жирную пищу, повышающую уровень холестерина.
Помогает успокоиться чай с мятой, ромашкой, чай из листьев земляники, отвары шиповника, зверобоя, мелиссы.
Не вставайте резко с постели, это усугубит головную боль и головокружение.
Страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы, гипертонией, вегето-сосудистой дистонией, следует позаботиться заранее и всегда иметь под рукой свои лекарства.