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Магнитная буря 27 сентября 2021: плохая космическая погода ухудшится – как справиться со стрессом в тяжелый период метеопатам?

10:45:399/26/2021Фото: pixabay.com
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В 12 часов ночи по Москве, и в четыре утра по новосибирскому времени – солнечный ветер принесет возмущения в 6 баллов - такая обстановка продлится три часа.

В четыре утра по новосибирскому времени – солнечный ветер принесет возмущения в 6 баллов

За последние дни, магнитные бури не давали покоя метеозависимым людям. В этот раз, 27 сентября будет самым тяжелым периодом для метеозависимых — весь день будут возникать магнитные возмущения разной силы.

27 сентября в 12 часов ночи по Москве, и в четыре утра по новосибирскому времени – солнечный ветер принесет возмущения в 6 баллов - такая обстановка продлится три часа, затем в 7 утра волнения немного ослабнут до 4 баллов, но все-равно будут ощутимы. Магнитные бури продлятся до 13.00 по Новосибирску, а затем фон уменьшится до трех баллов и продлится до конца дня.

Такие явления космической погоды, в зависимости от их серьезности, могут вызвать незначительные перебои в подаче электроэнергии и даже вывести спутники из строя.

Но, по недавним исследованиям, все больше доказывается негативное воздействие магнитных бурь на самочувствие человека.

И это доказывают на собственном примере наши читатели:

- Два этих дня было плохо, но сегодня – особенно. Проснулась от того, что плохо стало. Дышать тяжело, слабость. Когда встала, то начало шатать,   предобморочное
состояние, спазм мышц спины, дереализация, и паническая атака.
- Шатает и слабость сильная.
- Весь день стресс и раздражение.

Исследования показывают, что изменения в организме во время магнитных бурь наблюдались как у здоровых людей, так и у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это стрессовая реакция, которая сопровождается колебаниями уровня выработки гормона стресса.

Поэтому у людей возникают следующие симптомы:

  • Появляется усталость;
  • головные боли;
  • учащенное сердцебиение;
  • людям с бронхиальной астмой, становится труднее дышать;
  • часто скачет давление;
  • может повышаться раздражительность, возникать необоснованное беспокойство, снижаться работоспособность;
  • люди с неустойчивой психикой могут испытывать депрессию.
Как снизить влияние?

Исключите употребление алкоголя, ограничьте жирную пищу, повышающую уровень холестерина.

Помогает успокоиться чай с мятой, ромашкой, чай из листьев земляники, отвары шиповника, зверобоя, мелиссы.

Не вставайте резко с постели, это усугубит головную боль и головокружение.

Страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы, гипертонией, вегето-сосудистой дистонией, следует позаботиться заранее и всегда иметь под рукой свои лекарства.

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