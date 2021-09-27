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Благоприятные дни октября 2021 года на растущей луне для важных проектов, начинаний и сделок

1:00:579/27/2021,Ангелина ЮдинаФото: pxhere.com
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Полнолуние в 2021 году произойдет 20 октября в 17:58. В это время Луна берет верх над человеком, и его эмоциями.

журнал
Этот период является особенным, способным принести как пользы и позитива, так и наоборот каких-либо проблем

Середина коридора Затмений называется серединным полнолунием. Этот период является особенным, способным принести как пользы и позитива, так и наоборот каких-либо проблем.

Полнолуние в 2021 году произойдет 20 октября в 17:58. В это время Луна берет верх над человеком, и его эмоциями. Возможны эмоциональные сбои, повышенная раздражительность и агрессивность. Однако есть и положительные стороны данного периода. Для бизнеса, в том числе.

Календарь

1 и 2 октября являются 25-м лунным днем и становятся благодаря этому неблагоприятными для бизнеса. Неудача будет в сферах торговли, а удача – в сфере недвижимости. В эти дни следует избегать деловых поездок и встреч с партнерами, а также отложить подписание важных контрактов.

3 октября возникнут сложности с выполнением каких-либо задач, а также велики риски больших финансовых потерь. Рекомендуется отказаться от новых проектов, увольнения или назначения сотрудников.

27-й лунный день – 4 октября окажется благоприятным для бизнеса. Он станет одним из самых удачных для таких сфер искусства, финансов, юриспруденции и денежных операций. Все дела, запланированные на этот день, пройдут максимально благополучно. Поэтому любые переговоры, заключения договоров, проведение финансовых операций и все остальное следует отложить на этот день.

5 октября тоже будет удачным днем. Можно начать новый проект или продолжать вести уже имеющиеся – все будет проходить продуктивно.

6 октября станет крайне неудачным для каких-либо решений. Активность в этот день не рекомендуется, так как все силы и ресурсы будут потрачены впустую.

7 октября следует заниматься простыми, рутинными задачами и отказаться от новых проектов, а также принятия решений относительно недвижимости и финансов.

8 октября наоборот можно заняться переговорами, расширить штат сотрудников или открытием собственного дела. Торговля, недвижимости и финансы – для этих сфер 8 октября окажется достаточно благоприятным днем.

9 октября лучше быть внимательным и осторожным, откладывая важные дела. Следует сохранять спокойствие и избегать конфликтов. В сфере торговли в этот день можно рискнуть – шанс успеха велик.

Планирование новых проектов можно также отложить на 10 октября – это благоприятный день для таких дел. Следует брать инициативу в свои руки, действовать быстро и уверенно.

11 октября стоит воздержаться от необдуманных решений и отложить все вопросы по бизнесу. Однако хорошо распланированные действия и работа в команде принесут хорошие результаты. Благоприятно в этот день пройдут встречи, командировки и рабочие поездки. Но от переговоров с новыми партнерами лучше отказаться.

12 октября ожидаются успехи в новых проектах, открытии бизнеса и выполнении целей и задач. Все то, что откладывалось на потом, следует сделать в этот день. Легкие и простые решения сложных и непонятных задач обязательно найдутся.

13 октября благоприятен для проведения переговоров и встреч с партнерами, а также расширения круга общения.

14 октября станет нейтральным для дел. Однако стоит быть внимательным и осторожным – партнеры могут обмануть.

15 октября рекомендуется свести работу к минимуму, отложить все дела на потом – этот день окажется тяжелым для бизнеса.

16 октября удача будет сопутствовать на каждом шагу. Можно открывать новые дела, вести деловые переговоры, налаживать контакты с заказчиками и поставщиками.

17 октября ожидается сильная энергетика, благодаря которой не стоит сомневаться в своих решениях. Однако не стоит переоценивать возможности и действовать все же следует аккуратно.
Отложить начатые проекты и воздержаться от новых дел придется 18 октября, иначе есть риск обрести большие проблемы.

А 19 октября окажется наоборот хорошим временем для бизнеса. Успех в принятии решений и выполнении сложных задач гарантирован.

В день полнолуния, 20 октября бизнес будет процветать. Любые решения, важные задачи, серьезные переговоры – в любой области все пройдет удачно. Это самый благоприятный для бизнеса день.

21 октября станет плохим днем, в который решение любых задач, занятие любой деятельностью будут даваться плохо. Положительного результата в этот день добиться будет очень сложно.

22 числа следует заняться рутинной работой, откладывая сложные вопросы на другой день.

23 октября окажется практически нейтральным днем – сложные дела следует отложить и посвятить этот день общению с партнерами.

Крайне отрицательным днем для бизнеса будет 24 октября – велик риск огромных потерь. Следует быть внимательным и сохранять спокойствие.

25 октября ожидается нейтральным для бизнеса. Рутинная работа или отчетность вполне подойдут для этого дня.

26 числа решатся любые задачи и вопросы. Действовать лучше быстро, не обдумывая каждый шаг. Ожидаются хорошие результаты в расширении и укреплении бизнеса.

27 октября станет прекрасным днем для решения сложных задач, начала новых и сложных проектов, инвестиций, переговоров и деловых поездок.

28 октября противопоказания не ожидаются, день для бизнеса будет нейтральным. Рациональность и концентрация будут играть значимую роль в этот день. Следует прислушаться к своей интуиции.

29 октября будет ужасным для бизнеса. Все запланированные дела, решения и переговоры следует отложить.

30 октября будет достаточно благоприятным как для продолжения старых проектов, так и для начала новых. Торговля, строительство, недвижимость – в этих сферах все будет происходить максимально благополучно.

31 октября также станет благоприятным днем для бизнеса. Препятствий не будет ни в чем.

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