Какой сегодня церковный праздник 27 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 27 сентября 2021
Воздвижение Креста Господня
Преставление святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского
Народные праздники и приметы
Воздвижение Креста Господня
Этот народный праздник посвящен Кресту Иисуса Христа, на котором он был распят.
В этот день прихожане посещают богослужение в храмах и поклоняются Кресту.
В старину с этого дня начинались Воздвиженские вечеринки, которые длились две недели. Девушки читали заговоры на возлюбленных.
Хозяева в домах рисовали мелом, сажей или чесноком кресты. Небольшие деревянные крестики размещали в закромах и яслях. Считалось, что такой обряд оградит людей, животных и урожай от темных сил.
В этот день не рекомендуют приступать к новым делам, иначе положительного результата не будет.
Северный ветер сулит теплое лето.
Приметы
- Западный ветер дует несколько дней подряд – к плохой погоде.
- Высоко летят гуси в Воздвиженье – к высокому весеннему половодью, низко – к малому.
- Заморозки с утра – к скорой зиме.
- Резкое похолодание – к ранней весне.
- Не видно перелетных птиц – к морозной зиме.
Источник: my-calend.ru