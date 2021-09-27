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Какой сегодня церковный праздник 27 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

11:20:139/26/2021Фото: pixabay.com
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В старину с этого дня начинались Воздвиженские вечеринки, которые длились две недели.

Хозяева в домах рисовали мелом, сажей или чесноком кресты

Православные праздники 27 сентября 2021

Воздвижение Креста Господня
Преставление святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского

Народные праздники и приметы

Воздвижение Креста Господня
Этот народный праздник посвящен Кресту Иисуса Христа, на котором он был распят.

В этот день прихожане посещают богослужение в храмах и поклоняются Кресту.

В старину с этого дня начинались Воздвиженские вечеринки, которые длились две недели. Девушки читали заговоры на возлюбленных.

Хозяева в домах рисовали мелом, сажей или чесноком кресты. Небольшие деревянные крестики размещали в закромах и яслях. Считалось, что такой обряд оградит людей, животных и урожай от темных сил.

В этот день не рекомендуют приступать к новым делам, иначе положительного результата не будет.

Северный ветер сулит теплое лето.

Приметы


  • Западный ветер дует несколько дней подряд – к плохой погоде.
  • Высоко летят гуси в Воздвиженье – к высокому весеннему половодью, низко – к малому.
  • Заморозки с утра – к скорой зиме.
  • Резкое похолодание – к ранней весне.
  • Не видно перелетных птиц – к морозной зиме.

Источник: my-calend.ru

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