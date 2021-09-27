Звездопад Ориониды в октябре 2021 года: Дата и важные факты

Октябрь каждого года является по-своему особенным, ведь в этот месяц проходит метеоритный дождь в районе созвездия Ориона. От своего расположение он и получил название – Ориониды.
Звездопад будет проходить в период со второго октября по седьмое ноября, а его пиком будет ночь с двадцать первого на двадцать второе числа с 23:00 до предрассветных сумерек. В эту ночь количество падающих звезд достигнет двадцати штук в час. В остальные дни – чуть меньше. Интенсивность варьируется «расположением» даты к пиковой – чем дальше, тем меньше.
Однако возникнет сложность с наблюдением за звездопадом в этом году, так как в это время будет проходить полнолуние. Поэтому рекомендуется подобрать наиболее благоприятное время для просмотра. Ими станут предрассветные часы 21 октября.
Что из себя представляет Ориониды?
На самом деле, это вовсе не звездопад, как может показаться на первый взгляд, а метеоритные потоки. Части комет, влетающие в атмосферу нашей планеты и сгорающие в ней, оставляя за собой полосу, как от упавшей звезды. И никоим образом они не связаны созвездием Ориона.
Рекомендации
Ночь с 21 на 22 октября также является 16-ыми лунными суками. Следует воспользоваться энергией этих дней и провести их с максимальной пользой для себя.
А именно:
1. Стоит размышлять о жизни с положительной точки зрения, строить какие-либо планы на будущее, светлые мечты.
2. Погружение в творчество. Написание стихотворений, картин, музыки, создание скульптур, постановка новых танцев – все это и многое другое стоит активно делать в столь благоприятные дни.
3. Также следует создавать позитивную энергетику – радоваться жизни, улыбаться, мыслить позитивно.
Можно в эти дни устроить себе мини путешествие, которое поможет зарядиться положительными эмоциями, настроить себя на нужный лад или просто расслабиться и с удовольствием провести это время.
Также следует быть благодарным в этот день – как Ориону за уроки, которым он нас научит, так и всем окружающим людям, дающих нам тот или иной опыт.
Значение
Энергия Ориона в сочетании с 16-ми лунными сутками будет вызывать эмоциональные всплески. Однако это не обернется неудачно для тех, кто умеет перенаправить негативные мысли и эмоции в позитивное русло. Медленные глубокие вдохи, на выдохах которых испускается весь негатив – отличный выход в данной ситуации.
На протяжении всего этого времени рекомендуется сохранять спокойствие, получать удовольствие от происходящего. А позитивные мысли лишь помогут наладить все дела.