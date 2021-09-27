Семь самых сложных знаков зодиака: астрологи уверяют, что с ними чрезвычайно сложно ладить

Есть люди, с которыми невозможно ужиться. Как бы вы ни старались, всегда есть драма. Это как если бы трудным людям просто нравилось проникать в чужую шкуру.
Какие черты характера затрудняют отношения с кем-то? Если вы сложный человек, то не только потому, что вы высказываете свое мнение - это потому, что вы пытаетесь навязать свое мнение другим и считаете, что ваш путь - единственный путь, пишет yourtango.com.
Когда вы один из знаков зодиака, с которым сложнее всего ладить, это связано именно с этими чертами.
Есть трудные люди, которые, кажется, никогда не бывают в хорошем настроении и всегда ждут борьбы. Они просто недовольны, если они не спорили до смерти из-за чего-то, даже если это не в их интересах.
Сложные люди преуспевают в конфликтах и возбуждении. У них могут быть моменты спокойствия, но кажется, что эти моменты холода никогда не затрагивают других людей.
Кажется, что в основе сложных людей много страха и незащищенности, а их сложный характер действует как щит. Если вам удастся преодолеть их требовательный и беспокойный характер, вы должны быть достаточно заслуживающими доверия, чтобы они присутствовали в их жизни.
Вот самые сложные знаки зодиака, с которыми практически невозможно ужиться.
1. Водолей (20 января - 18 февраля)
Вы можете подумать, что из-за того, что Водолеи так принимают других людей и их различия, они будут скромными и легко ладить. К сожалению, из-за проблем с эмоциями с ними может быть очень трудно ладить.
Сложно вести личную беседу с кем-то, когда вы не можете полностью выразить свои чувства, иначе он отключится. Водолеи не сочувствуют другим людям, но они по-прежнему требуют, чтобы их близкие осознавали их чувствительность.
Водолей не будет обсуждать, что их беспокоит и почему, но будет ожидать, что вы поймете, что все, что они чувствуют, имеет первостепенное значение, даже если они отказываются говорить об этом. Вы никогда не знаете, где вы стоите с Водолеем, и любят ли они вас или терпеть не могут вас.
2. Овен (21 марта - 19 апреля).
Овны веселые ... пока вы следуете их примеру и выполняете их требования. Их не волнует мнение других людей, и они редко задумываются о последствиях своих действий.
Если вы согласны с тем, что всегда ошибаетесь, если вы не согласны с «всегда правым» Овном, вы можете с ним поладить. Однако, если вам не нравятся конфликты, риск и неоднозначный моральный кодекс, у вас могут быть проблемы с Овном .
Они требовательны к другим и буквально не имеют терпения. Кроме того, они никогда не признают, что совершили ошибку или были неправы, и вместо того, чтобы признать это, они отправятся в приключение и не захотят с ним справиться.
Если у вас проблемы с Овном, вы можете забыть о попытках поговорить с ним об этом, поскольку у него, несомненно, есть дела поважнее.
3. Скорпион (23 октября - 21 ноября).
Скорпионы известны тем, что берут то, что хотят, и когда хотят, и к черту любого, кто пытается встать у них на пути. Скорпионы могут быть в высшей степени доминирующими.
Держитесь как можно дальше от разъяренного Скорпиона, потому что, когда они злятся, они нападают на него пугающе. Когда они начинают ревновать или обижаться, с ними нечего рассуждать.
Если Скорпион думает, что вы каким-то образом солгали или предали его, обсуждений не будет; они исключат вас из своей жизни и, вероятно, построят планы мести. Они отлично умеют определять чьи-то слабые места и использовать их в своих интересах.
4. Близнецы (21 мая - 20 июня)
Близнецы кажутся такими обаятельными и непринужденными, но это может расстраивать и вызывать затруднения, не только заставляя их слушать вас, но и удерживая их внимание. Близнецы очень чувствительны и могут представить себе боль там, где ее нет.
Когда они думают, что их не уважают или чувствуют себя обиженными, они делают вид, что равнодушны. Близнецы скажут одно, а сделают совсем другое.
Вы никогда не знаете, где вы находитесь с Близнецами, или если вы неосознанно сделаете неправильный шаг, что приведет к полной катастрофе.
5. Дева (23 августа - 22 сентября)
Когда Дева чувствует угрозу, они обращаются к человеку, который, по их мнению, угрожает им, и не будут сдерживаться. Девы могут быть резкими в своей критике , и вы можете пожалеть, что попросите у них заметки по проекту.
Кроме того, Девы могут быть очень критичными. Никто не хочет чувствовать себя осужденным, когда пытается общаться.
Девы разборчивы, и иногда кажется, что они ищут малейшую ошибку. Они знают, как что-то делать, и совершенно уверены, что вы этого не делаете.
6. Телец (20 апреля - 20 мая)
С тельцами сложно ужиться, потому что они такие упрямые. Когда они уперлись в пятки, с ними уже не справиться.
Они не понимают концепции компромисса и закрывают свой разум для любых других идей или мнений, если они уже решили, что они правы.
Удивительно (или нет), но Тельцы могут быть грубыми и невнимательными к чувствам других людей. Они сгладят ваши эмоции так же легко, как если бы они управляли катком. Разговор с Тельцом часто вызывает такое же разочарование, как и разговор со стеной.
7. Козерог (22 декабря - 19 января)
Козероги думают, что знают лучше, чем кто-либо, и могут быть чрезвычайно упрямыми. Они не любят рисковать или выходить из своей зоны комфорта, и если вы попытаетесь их заставить, возникнут проблемы. Козероги могут быть очень закрытыми.
Они также гораздо более чувствительны, чем кажутся, и если вы случайно причините им вред, они не станут обсуждать это с вами, но это повлияет на их отношение к вам. Козероги, как правило, властны, что делает их одним из самых сложных знаков зодиака.