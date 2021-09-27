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Семь самых сложных знаков зодиака: астрологи уверяют, что с ними чрезвычайно сложно ладить

6:05:109/26/2021Фото: pixabay.com
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Сложные люди преуспевают в конфликтах и ​​возбуждении. У них могут быть моменты спокойствия, но кажется, что эти моменты холода никогда не затрагивают других людей.

женщина, лодка, небо
Если вы сложный человек, то не только потому, что вы высказываете свое мнение - это потому, что вы пытаетесь навязать свое мнение другим

Есть люди, с которыми невозможно ужиться. Как бы вы ни старались, всегда есть драма. Это как если бы трудным людям просто нравилось проникать в чужую шкуру.

Какие черты характера затрудняют отношения с кем-то? Если вы сложный человек, то не только потому, что вы высказываете свое мнение - это потому, что вы пытаетесь навязать свое мнение другим и считаете, что ваш путь - единственный путь, пишет yourtango.com.

Когда вы один из знаков зодиака, с которым сложнее всего ладить, это связано именно с этими чертами.

Есть трудные люди, которые, кажется, никогда не бывают в хорошем настроении и всегда ждут борьбы. Они просто недовольны, если они не спорили до смерти из-за чего-то, даже если это не в их интересах.

Сложные люди преуспевают в конфликтах и ​​возбуждении. У них могут быть моменты спокойствия, но кажется, что эти моменты холода никогда не затрагивают других людей.

Кажется, что в основе сложных людей много страха и незащищенности, а их сложный характер действует как щит. Если вам удастся преодолеть их требовательный и беспокойный характер, вы должны быть достаточно заслуживающими доверия, чтобы они присутствовали в их жизни.

Вот самые сложные знаки зодиака, с которыми практически невозможно ужиться.

1. Водолей (20 января - 18 февраля)

Вы можете подумать, что из-за того, что Водолеи так принимают других людей и их различия, они будут скромными и легко ладить. К сожалению, из-за проблем с эмоциями с ними может быть очень трудно ладить.

Сложно вести личную беседу с кем-то, когда вы не можете полностью выразить свои чувства, иначе он отключится. Водолеи не сочувствуют другим людям, но они по-прежнему требуют, чтобы их близкие осознавали их чувствительность.

Водолей не будет обсуждать, что их беспокоит и почему, но будет ожидать, что вы поймете, что все, что они чувствуют, имеет первостепенное значение, даже если они отказываются говорить об этом. Вы никогда не знаете, где вы стоите с Водолеем, и любят ли они вас или терпеть не могут вас.

2. Овен (21 марта - 19 апреля).

Овны веселые ... пока вы следуете их примеру и выполняете их требования. Их не волнует мнение других людей, и они редко задумываются о последствиях своих действий.

Если вы согласны с тем, что всегда ошибаетесь, если вы не согласны с «всегда правым» Овном, вы можете с ним поладить. Однако, если вам не нравятся конфликты, риск и неоднозначный моральный кодекс, у вас могут быть проблемы с Овном .

Они требовательны к другим и буквально не имеют терпения. Кроме того, они никогда не признают, что совершили ошибку или были неправы, и вместо того, чтобы признать это, они отправятся в приключение и не захотят с ним справиться.

Если у вас проблемы с Овном, вы можете забыть о попытках поговорить с ним об этом, поскольку у него, несомненно, есть дела поважнее.

3. Скорпион (23 октября - 21 ноября).

Скорпионы известны тем, что берут то, что хотят, и когда хотят, и к черту любого, кто пытается встать у них на пути. Скорпионы могут быть в высшей степени доминирующими.

Держитесь как можно дальше от разъяренного Скорпиона, потому что, когда они злятся, они нападают на него пугающе. Когда они начинают ревновать или обижаться, с ними нечего рассуждать.

Если Скорпион думает, что вы каким-то образом солгали или предали его, обсуждений не будет; они исключат вас из своей жизни и, вероятно, построят планы мести. Они отлично умеют определять чьи-то слабые места и использовать их в своих интересах.

4. Близнецы (21 мая - 20 июня)

Близнецы кажутся такими обаятельными и непринужденными, но это может расстраивать и вызывать затруднения, не только заставляя их слушать вас, но и удерживая их внимание. Близнецы очень чувствительны и могут представить себе боль там, где ее нет.

Когда они думают, что их не уважают или чувствуют себя обиженными, они делают вид, что равнодушны. Близнецы скажут одно, а сделают совсем другое.

Вы никогда не знаете, где вы находитесь с Близнецами, или если вы неосознанно сделаете неправильный шаг, что приведет к полной катастрофе.

5. Дева (23 августа - 22 сентября)

Когда Дева чувствует угрозу, они обращаются к человеку, который, по их мнению, угрожает им, и не будут сдерживаться. Девы могут быть резкими в своей критике , и вы можете пожалеть, что попросите у них заметки по проекту.

Кроме того, Девы могут быть очень критичными. Никто не хочет чувствовать себя осужденным, когда пытается общаться.

Девы разборчивы, и иногда кажется, что они ищут малейшую ошибку. Они знают, как что-то делать, и совершенно уверены, что вы этого не делаете.

6. Телец (20 апреля - 20 мая)

С тельцами сложно ужиться, потому что они такие упрямые. Когда они уперлись в пятки, с ними уже не справиться.

Они не понимают концепции компромисса и закрывают свой разум для любых других идей или мнений, если они уже решили, что они правы.

Удивительно (или нет), но Тельцы могут быть грубыми и невнимательными к чувствам других людей. Они сгладят ваши эмоции так же легко, как если бы они управляли катком. Разговор с Тельцом часто вызывает такое же разочарование, как и разговор со стеной.

7. Козерог (22 декабря - 19 января)

Козероги думают, что знают лучше, чем кто-либо, и могут быть чрезвычайно упрямыми. Они не любят рисковать или выходить из своей зоны комфорта, и если вы попытаетесь их заставить, возникнут проблемы. Козероги могут быть очень закрытыми.

Они также гораздо более чувствительны, чем кажутся, и если вы случайно причините им вред, они не станут обсуждать это с вами, но это повлияет на их отношение к вам. Козероги, как правило, властны, что делает их одним из самых сложных знаков зодиака.

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