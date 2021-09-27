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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 27 сентября 2021 в России и мире

12:20:399/27/2021Фото: pixabay.com
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Все праздники и важные памятные даты России и мира на 27 сентября 2021 года.

Всемирный день туризма

• Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня
• День дружбана
• День воспитателя и всех дошкольных работников
• Всемирный день туризма (World Tourism Day)
• День рождения поисковой системы Google
• День чешского пива (Czech Beer Day)
• День подарков миру
• Праздник иконы Божией Матери Лоретская
• Праздник иконы Божией Матери Чернокрестная
• Закрытие Сварги
• День государственности Республики Саха (Якутия)
• День казачества в Ульяновской области
• День шоколадного молока (National Chocolate Milk Day) - США
• День туризма - Украина
• День благодарности предкам (Ancestor Appreciation Day) - США
• День без оправданий (National No Excuses Day) - Канада
• День говяжьей тушёнки (National Corned Beef Hash Day) - США
• День семьи (National Family Day) - США
• День шарфа (National Scarf Day) - США
• День ведущих утреннего шоу (Morning Show Hosts Day) - США
• День окончания войны за независимость - Мексика
• День «Раздавите банку» (National Crush a Can Day) - США
• День независимости - Туркменистан
• День телевидения - Монголия
• День железнодорожника - Словакия
• Ошана Раба (Hoshana Rabbah) - Израиль
• День Польского подпольного государства - Польша
• День французского сообщества (Fete de la Communaute francaise) - Бельгия
• Праздник Мескельского креста (Meskel) - Эфиопия
• День памяти святого Винсента де Поля (Saint Vincent de Paul Feast Day) - Мадагаскар
• Именины у Ивана, Винцента, Дамианта, Космы
• Сдвиженьё (Воздвиженье кафтан сымет, шубу наденет)

Важные события

• 27 сентября 1863 года в Санкт-Петербурге открылся первый детский сад в России
• 27 сентября 1885 года в Харькове основан Южнороссийский технологический институт
• 27 сентября 1937 года в США открыта первая в мире школа по обучению Санта-Клаусов
• 27 сентября 1960 года заложен железобетонный фундамент в основание Останкинской телебашни
• 27 сентября 1990 года в структуре МВД СССР создано отделение Национального Центрального Бюро Интерпола
• 27 сентября 2001 года в Норвегии учреждена премия за математические исследования - Абелевская премия

Источник: https://kakoysegodnyaprazdnik.ru

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