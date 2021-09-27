Уникальные открытки с Воздвижением Креста Господня на 27 сентября и душевные поздравления каждому верующему

Поздравляю с воздвижением Креста,
Желаю много счастья и здоровья,
Душа пусть, как роса, будет чиста,
Пусть сердце наполняется любовью!
Пускай Господь пошлет благословение,
Тебя от всех печалей пусть хранит!
Пускай тебе сопутствует везение,
А в жизни только мир всегда царит!
В день Воздвижения Креста
Пусть из добра жизнь станет сплавом,
Чтобы здоровье лет до ста
Проблем и сбоев не давало!
На благородные дела
Пусть станет весь твой труд нацелен,
Чтоб жизнь легко и ладно шла,
В любви и счастье дни летели!
Пускай Животворящий Крест Господний
Несет в мир благодатное начало,
Дух будет крепок, чист, приподнят,
Чтоб в душах радость зазвучала!
Желаем в этот день святейший Лишь мыслей добрых и чистейших, Не знайте бедствий и обид, Ведь Бог все видит и хранит!
Источник: pozdravok.ru