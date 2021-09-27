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Уникальные открытки с Воздвижением Креста Господня на 27 сентября и душевные поздравления каждому верующему

9:45:499/26/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, отмечаемый 27 сентября, установлен в память обретения и воздвижения Креста Христова.

Воздвижение Креста Господня

Поздравляю с воздвижением Креста,
Желаю много счастья и здоровья,
Душа пусть, как роса, будет чиста,
Пусть сердце наполняется любовью!

Пускай Господь пошлет благословение,
Тебя от всех печалей пусть хранит!
Пускай тебе сопутствует везение,
А в жизни только мир всегда царит!

Воздвижение Креста Господня

В день Воздвижения Креста
Пусть из добра жизнь станет сплавом,
Чтобы здоровье лет до ста
Проблем и сбоев не давало!

На благородные дела
Пусть станет весь твой труд нацелен,
Чтоб жизнь легко и ладно шла,
В любви и счастье дни летели!

Воздвижение Креста Господня

Пускай Животворящий Крест Господний
Несет в мир благодатное начало,
Дух будет крепок, чист, приподнят,
Чтоб в душах радость зазвучала!

Желаем в этот день святейший Лишь мыслей добрых и чистейших, Не знайте бедствий и обид, Ведь Бог все видит и хранит!

Источник: pozdravok.ru

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