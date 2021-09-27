Божественные картинки на Воздвижение Креста Господня 27 сентября и чудесные поздравления

Воздвижение Креста
Христиане поминают.
Чтоб душа была чиста,
Крепко я тебе желаю!
Пусть Иисус тебя хранит
От молвы людской и злобы.
Птица счастья прилетит,
Навсегда остаться чтобы!
Со светлым праздником поздравлю,
Мы обрели животворящий крест,
Душе так сладко, не лукавлю,
То Господа широкий жест!
Крест на груди теперь мы носим,
Нас бережет от разных бед,
И Бога мы о многом просим,
Добиться чтоб мирских побед!
От мук чтоб сердца откупиться,
Души покой смиренно обрести,
Не уставай, мой друг, молиться,
И Господа о важном попроси!
Воздвиженье Животворящего Креста Господня Мы отмечаем православною семьей сегодня! Желаем вам здоровья, радости и сил, Чтоб каждый день улыбки приносил.
Желаем Божьего чудесного спасенья,
Желаем принимать лишь верные решенья.
Желаем, безусловно, не грешить,
В любви и счастье только жить.
Источник: pozdravok.ru